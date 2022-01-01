Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валтер Пярн сказал, что в новогоднюю ночь у полиции было больше работы, но количество вызовов в эти праздники сильно не отличалось по сравнению с предыдущими годами.

„Большая часть вызовов была связана со злоупотреблением алкоголем, вследствие чего возникали конфликты либо люди попадали в опасные ситуации. Употребляя алкоголь, важно знать меру и, например, найти в своей компании человека, который будет присматривать за другими и убедится, что с друзьями все в порядке. К сожалению, сегодня утром в Старом городе Таллинна нашли тело 22-летнего молодого человека. Причину смерти, в том числе и то, могло ли стать причиной смерти нарушение здоровья, переохлаждение или несчастный случай, выяснит экспертиза", — сказал Пярн.

Полиция получила 43 сообщения о случаях насилия в близких отношениях, что больше, чем в будние дни. "Если обычно полиция получает в день около 40 сообщений о насилии в близких отношениях, то в праздники число таких случаев всегда вырастает. На это влияет совместное распитие алкоголя и то, что люди проводят больше времени вместе и это перерастает в насилие. Я призываю всех замечать насилие и об этом сразу же сообщать полиции, чтобы мы могли помочь пострадавшим", — сказал оперативный руководитель.

Ранним утром 1 января сообщили об одном тяжком нарушении общественного порядка в Пярну, когда в человека целились похожим на оружие предметом. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 18-летнего молодого человека, у котоpoго нашли стартовый пистолет. Находившегося с ним 15-летнего подростка отвезли домой и передали родителям.