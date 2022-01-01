Сколько стоит электричество на бирже 1 января?

Максимальный тариф 1 января зафиксирован на уровне 149,97 евро в период с 17 до 18 часов, а минимальным тариф был в промежутке времени между 4 и 5 часами утра, когда цена составляла 37,67 евро за мегаватт-час.

В пятницу среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составляла 81,49 евро, свидетельствуют данные Nord Pool.

С осени в Эстонии начался резкий рост биржевых цен на электроэнергию, которые неоднократно обновляли рекорды: последний из них пришелся на 7 декабря 2021 год, когда среднесуточная цена достигла отметки 469,03 евро за мегаватт-час, а в момент пикового спроса в течение дня цена превышала 1000 евро.

Средняя цена электричества в декабре составила 202,65 евро — это почти в 4,5 раза больше, чем в аналогичный месяц 2020 года, когда электроэнергия продавалась на бирже в среднем по 45,49 евро за мегаватт-час.