В 2022 году 7 из 12 государственных праздников Эстонии выпадают на выходные дни

На субботу или воскресенье в 2022 году попадают Новый год (1 января), День весны (1 мая), День восстановления независимости ЭР (20 августа), Рождественский сочельник (24 декабря) и первый день Рождества (25 декабря), а кроме того, всегда в воскресенье отмечают религиозные праздники: Пасху, которую в этом году будут праздновать 17 апреля, и день Святой троицы (5 июня).

День независимости ЭР (24 февраля) и День победы в Освободительной войне (23 июня) отпразднуют в четверг, Иванов день (24 июня) и Страстная пятница (15 апреля) попадают на пятницу, а второй день Рождества (26 декабря) в этом году отметят в понедельник.

Национальный (День независимости) и 11 государственных праздников являются в Эстонии выходными днями. По закону о трудовом договоре, рабочие дни, предшествующие 1 января, 24 февраля, 23 июня и 24 декабря, сокращены на три часа.