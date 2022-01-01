В Беларуси вступило в силу продуктовое эмбарго против "недружественных стран"

С субботы, 1 января, в Беларуси вступил в силу запрет на ввоз ряда продовольственных товаров из западных стран, введенный белорусскими властями в качестве ответных мер на пятый пакет санкций Европейского союза. Соответствующее постановление правительства было принято 7 декабря 2021 года и коснулось "широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия" против Минска.

Продукты из стран ЕС, США, Канады, Великобритании

Согласно постановлению, продовольственное эмбарго распространяется на ряд продуктов из стран Евросоюза, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии. В перечне запрещенных товаров, в частности, свинина, мясо крупного рогатого скота и мясные продукты, ряд субпродуктов, молоко и молочная продукция за некоторыми исключениями, овощи за исключением предназначенных для посева, фрукты, орехи, животные жиры, кондитерские изделия и соли.

Запрет не коснется продуктов, ввозимых белорусами для личного потребления, а также предназначенных для детского питания и ряда других. Однако в Минске пригрозили "в случае дальнейших деструктивных действий" в отношении Беларуси расширить перечень товаров, запрещенных для ввоза.

По данным белорусского правительства, за 10 месяцев 2021 года из указанных стран Беларусь импортировала продовольствие на сумму более 530 млн долларов США (в пересчете — 466 млн евро), основная часть данного импорта отныне подпадает под запрет.

Пятый пакет санкций ЕС против Беларуси