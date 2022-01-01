С какими проблемами чаще всего обращаются в ЭМО в праздничные дни и как правильно вести себя, если неприятность все-таки произошла(1)
В праздники в отделении экстренной медицинской помощи самое спокойное время — это Сочельник и вечер 31 декабря, а новогодняя ночь после 00:00, напротив, очень деятельный период, рассказала старший врач отделения экстренной медицины PERH Наталия Ефимова. Больше всего обращений в течение пары дней после праздников, особенно если получаются длинные выходные, в эти дни количество обращающихся в ЭМО пациентов возрастает, пишет "МК-Эстония".
Новогодний период приносит в отделение экстренной медицины свои специфические проблемы. Во-первых, это травмы и различные проблемы, связанные с употреблением алкоголя. Вторая частая причина — проблемы с пищеварением. В-третьих — пожилые пациенты с обострением хронических заболеваний, нуждающиеся в уходе. К сожалению, праздники для многих — один из редких поводов навестить своих пожилых родственников и обнаружить, что они нуждаются в помощи, констатирует Наталия Ефимова.
”С обычными проблемами обращаются и мужчины, и женщины всех возрастов, если говорить о травмах и обращениях, связанных с употреблением алкоголя, то чаша весов склоняется в сторону мужчин молодого и среднего возраста. То, что употребление алкоголя — основной виновник увеличения нагрузки в новогоднюю ночь, правда. Не все знают меру, а чрезмерное употребление алкоголя снижает чувство опасности, увеличивает риск травм, обморожений, агрессивного поведения, многодневное употребление приводит к обострению некоторых хронических заболеваний”, — говорит она и добавляет:
”В нынешнее время экстренная медицинская помощь настолько доступна, а информации (часто противоречивой) об оказании первой помощи вокруг так много, при этом систематического и регулярного обучения населения основам первой помощи нет, поэтому чаще люди обращаются сразу в отделение экстренной помощи или вызывают скорую помощь и не пытаются лечить серьезные травмы сами. Случаи вредоносного самолечения очень редки, скорее остается несделанным то, что могло бы облегчить состояние и ускорить выздоровление в будущем”.
Старший врач отделения экстренной медицины PERH рассказала, какую первую помощь можно оказать в домашних условиях, как оценить, нужно ли обращаться в ЭМО, и главное — как не навредить пострадавшему.
Пробка от шампанского вылетела в глаз
Чем грозит: Последствия могут быть разные — как небольшой ушиб, так и серьезные травмы глаза. Серьезная черепно-мозговая травма в таком случае маловероятна, но все же в первую очередь нужно убедиться, что человек в сознании и адекватен.
Первая помощь: Если нет подозрения на серьезную черепно-мозговую травму, то следующим шагом будет оценка целостности глаза. Изначально боль может быть сильной, но в течение 10–15 минут должна успокоиться. Когда сильная боль прошла, нужно аккуратно осмотреть глаз: если зрение не нарушено, в глазу не двоится, глазное яблоко без проблем двигается вправо-влево, вверх-вниз, форма зрачка и роговицы не нарушена, инородных тел и повреждений не видно, то скорее всего ничего серьезного не случилось, можно выпить обезболивающее и понаблюдать за состоянием. Если повреждены мягкие ткани и намечается появление шишки/синяка, то можно приложить холод.
Надо ли обращаться в ЭМО: Если присутствует нарушение сознания, то следует вызвать скорую помощь. При наличии алкогольного опьянения ясность сознания бывает определить трудно, но если человек отвечает на вопросы, двигает руками и ногами, ведет себя так же, как и до травмы, то изначально беспокоиться не нужно. Если же боль не проходит, глаз не открывается, зрение нарушено, видны повреждения глазного яблока, асимметрия зрачка, то необходимо незамедлительно обратиться к глазному врачу в ЭМО Ида-Таллиннской центральной больницы. При наличии открытой раны больше 1 см, края которой не соприкасаются, следует обратиться в травмопункт в течение 6 часов, чтобы наложить швы. При отсутствии травмы глаза, если рана не находится на нижнем/верхнем веке или во внутреннем уголке глаза, можно также обратиться в травмопункт Северо-Эстонской региональной больницы.
Так делать не надо: Ушиб глаза может сопровождаться наличием в глазу инородных тел от пробки: крошек, кусочков фольги. Поэтому глаз ни в коем случае не тереть.
Наступили на осколки елочной игрушки
Чем грозит: Последствиями обычно являются поверхностные раны стопы. Елочные игрушки обычно довольно хрупкие, поэтому глубоких ран не вызывают.
Первая помощь: Необходимо аккуратно вытащить видимые крупные осколки и промыть рану. Если нет дезинфицирующих растворов, подойдет и проточная вода температуры тела или слегка прохладнее. Промывать можно достаточно долго, вода поможет вымыть и маленькие кусочки игрушек. Если нет глубоких ран, края которых не соприкасаются, то стоит наложить чистую сухую повязку.
Надо ли обращаться в ЭМО: Трудность с ранами стопы заключается в сложности поддержания чистоты и риска инфекции, такие раны следует всегда перевязывать и следить за чистотой повязки. Если травма приключилась дома, рана не загрязнена землей, то риск столбняка невысок. Если рана очень грязная, и человек не получал прививку от столбняка в течение ближайших 10 лет, то за этой прививкой следует обратиться в ЭМО или к семейному врачу в течение 72 часов (можно и позже, но лучше раньше) .
Так делать не надо: Не следует использовать горячую воду, это усилит кровотечение.
Поскользнулся, оступился — упал
Чем грозит: Последствия могут быть очень разные, в зависимости от ушибленной части тела.
Первая помощь: В случае травмы головы необходимо в первую очередь оценить ясность сознания и возможность управлять телом. Если человек после падения без сознания, стоит сразу вызвать скорую помощь, дальше оценить дыхание и пульс. Если пульс есть и человек дышит, но хрипит, то поднять вверх нижнюю челюсть. Если нет дыхания и пульса, то начать сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой или позвать кого-нибудь, кто умеет. Если после травмы головы человек ведет себя обычно, то можно принять болеутоляющее, на ушибленное место приложить холод, полежать. Если ушиблена конечность, но нет видимой деформации, функция конечности не нарушена (сгибается-разгибается, хоть и ограниченно, учитывая боль), то изначально нужно дать конечности покой, приложить холод, принять болеутоляющее. По возможности держать конечность выше (руку на косынку/шарф, ногу рядом на стул), чтобы уменьшить образование отека. Холод в первые дни нужно прикладывать каждые 2 часа на 20 минут. Можно использовать что-то из морозилки, только необходимо холодную вещь обернуть в ткань, избегать прямого контакта с кожей, чтобы не допустить ее повреждения. Если на следующий день ситуация с ушибленной конечностью не улучшается, нужно обратиться в травмопункт.
Надо ли обращаться в ЭМО: Если в течение 24–48 часов после травмы головы появится усугубляющаяся рвота, необычная сонливость, усиливающаяся головная боль, спутанность сознания, нарушение контроля половины тела, то следует обратиться в ЭМО или вызвать скорую помощь. Если сразу после падения видно, что конечность деформирована, не двигается даже через боль, то следует сразу обратиться в травмопункт. На месте пытаться вправить конечность можно только медикам, обывателям дергать сограждан за травмированные руки и ноги нельзя!
Так делать не надо: В случае падения не стоит сразу поднимать человека, если только он сам активно не поднимается. Сначала стоит расспросить о наличии боли, исключить повреждение позвоночника. Если человек жалуется на боль в шее, позвоночнике, чувствует онемение или мурашки в ногах или руках, то передвигать его не стоит, в таком случае нужно вызвать скорую, если человек на улице, укрыть до прибытия скорой (хорошо подойдет одеяло из фольги, которое должно быть в автомобильной аптечке). Если человек сам активно поднимается, то не стоит препятствовать ему. Даже если присутствует боль в шее или другие жалобы, если человек поднялся сам, то и при наличии травм они скорее всего стабильные, и пострадавший себе не навредит.
Ожоги от пиротехники (петарды, бенгальские огни)
Чем грозит: От пиротехники также бывают самые разные травмы: от поверхностных ожогов до ампутации пальцев и серьезных травм лица.
Первая помощь: В случае ожога нужно помыть обожженное место холодной водой, наложить повязку с охлаждающим гелем (BurnShield, BurnJel), принять болеутоляющее (для взрослого парацетамол 1 г 3 раза в день + ибупрофен 400 мг 3 раза в день, для ребенка парацетамол 10–15 мг/кг 3 раза в день + ибупрофен 10 мг/кг 3 раза в день) .
Надо ли обращаться в ЭМО: Если на обожженной поверхности сразу появились пузыри белого или черного цвета, следует обратиться в травмопункт. С ожогами, которые проявляются покраснением, но занимают большую площадь, следует обратиться через 1–2 дня к семейному врачу. Если петарда попала в человека или взорвалась в руках, стоит вызвать скорую помощь, вероятнее всего, этот человек будет нуждаться в госпитализации. Пострадавшего стоит успокоить и избегать переохлаждения. Повреждения следует описать работнику Центра тревоги, при необходимости звонящего соединят с врачом, который сможет его консультировать до прибытия скорой.
Так делать не надо: На ожоги масляные субстанции (растительное масло, сметана) мазать нельзя, они способствуют еще большему термическому повреждению, так как препятствуют охлаждению обожженной поверхности.
Порезался, открывая консервную банку или нарезая мясо и т. п.
Чем грозит: Если рана достаточно глубока, то могут быть повреждены не только кожа и мелкие кровеносные сосуды, но и нервы, а это грозит потерей чувствительности в связи с большим количеством нервных окончаний в пальцах.
Первая помощь: Открытую рану следует в первую очередь промыть. Далее оценить глубину и размер — если края раны не соприкасаются, то скорее всего понадобится наложить швы. Потом остановить кровь — для этого чаще всего достаточно давления в течение 10 минут. Если кровотечение остановилось, края раны соприкасаются, то можно наложить повязку и лечиться дома. Рану можно промывать как специальными дезинфицирующими растворами, так и обычной проточной водой температуры тела или прохладнее. Ссадины можно после обработки вообще не перевязывать, но если площадь большая или ссадины находятся там, где есть опасность загрязнения или постоянного воздействия одежды, то можно просто наложить сухую повязку, для предотвращения прилипания можно использовать парафиновые сеточки (продаются в аптеке) .
Надо ли обращаться в ЭМО: Если кровотечение бьет струей, или пульсирует, то рану нужно зажать сразу, и с зажатой раной обратиться в травмопункт или вызвать скорую.
Так делать не надо: Горячей водой промывать не стоит, это усилит кровотечение. Ссадины можно обрабатывать 70% спиртовым раствором, но делать примочки нельзя. В результате получается химический ожог.
Гулял всю ночь, обморозился
Чем грозит: Обморожение особенно часто затрагивает ушные раковины, нос, недостаточно защищённые пальцы рук и ног. Чаще всего обморожения возникают в холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже минус 10–20 °C. Первые признаки легкого обморожения — чувство жжения, покалывания с последующим онемением пораженного участка. Затем появляются кожный зуд и боли, которые могут быть и незначительными, и резко выраженными.
Первая помощь: При обморожении изначально нужно увести человека в теплое помещение, снять холодную одежду, дать теплое питье.
Надо ли обращаться в ЭМО: Если на следующий день после обморожения присутствует боль в конечностях, изменен цвет кожи, то следует проконсультироваться с семейным врачом. Если боль нестерпимая и не поддается безрецептурным болеутоляющим, нарушена чувствительность или подвижность пальцев, следует обратиться в ЭМО.
Так делать не надо: Температуру обмороженных конечностей нужно поднимать постепенно, нельзя обогревать руки близко к горячему костру или опускать в горячую воду. Резкое повышение температуры усугубит повреждения. Также не стоит растирать замерзшие конечности, это также усугубит повреждения и может вызвать появление микротравм кожи, что увеличит риск инфекции. Также не стоит поить пострадавшего от обморожения алкоголем.
Возникли проблемы с зубами
Чем грозит: Даже небольшой скол на зубе опасен пульпитом из-за того, что пульпа становится менее защищенной. Сломанный зуб надо спасать очень быстро — он еще может прирасти.
Первая помощь: Если в результате, например, падения на лед зуб скололся, то необходимо попытаться найти осколок, в большинстве случаев отколотый кусочек можно зафиксировать. Для этого нужно при первой возможности обратиться к своему зубному врачу или в дежурную зубную клинику. Если выпал зуб вместе с корнем, то его также нужно найти и аккуратно вставить назад. После этого в течение 1–2 часов обратиться к своему зубному врачу или в дежурную клинику, тогда чаще всего зуб удается спасти. Если обратиться позже, то результаты уже хуже. Если не удалось самому вставить зуб, то его лучше всего до визита к зубному положить за щеку или в свою слюну. В крайнем случае — опустить в молоко.
Надо ли обращаться в ЭМО: С травмой зуба нет смысла обращаться в общее отделение экстренной медицины, там нет ни зубных врачей, ни необходимых инструментов и материалов. Если появился флюс, то лучшим вариантом также будет обращение к зубному врачу, ЭМО сможет помочь только тем, что выпишет антибиотик и при необходимости сильные обезболивающие, источник проблемы в ЭМО ликвидировать не удастся.
Так делать не надо: Нельзя брать выбитый зуб за корень, это разрушит необходимые для приживления клетки. Зуб стоит брать за коронку. Если корень грязный, можно промыть его под проточной водой из-под крана или бутылки. Ни в коем случае нельзя тереть корень зуба!
Объелся или отравился, болит живот
Чем грозит: Из-за более жирной и обильной пищи в праздники происходит всплеск обострений панкреатита, холецистита и других гастроэнтерологических заболеваний. Часто отравление вызывают грязные фрукты и ягоды, испорченные продукты.
Первая помощь: При боли в животе, если есть понос, рвота и более или менее вероятная связь с конкретной пищей, то лучшим советом будет оставить пищеварительную систему в покое. Если жалобы терпимые, то лучше дать ситуации развиваться по природой задуманному сценарию и позволить организму очиститься. Главное, избегать обезвоживания организма, восполнять утраты жидкости маленькими глотками. Для улучшения усвоения жидкости следует пить по паре глотков каждые 15 минут. Также стоит быть начеку в случае маленьких детей, у них обезвоживание наступает быстрее. От боли в животе можно принимать парацетамол. Также при отравлении можно использовать активированный уголь, Smecta.
Надо ли обращаться в ЭМО: Вызвать скорую или обратиться в ЭМО нужно при появлении симптомов обезвоживания: сухие слизистые (”язык липнет к небу”), редкое мочеиспускание, также, когда вся выпитая жидкость сразу выходит со рвотой.
Так делать не надо: Не стоит при первых симптомах отравления принимать лоперамид — он замедляет моторику кишечника, соответственно задерживает вызвавшие отравление остатки пищи в организме.