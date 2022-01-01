С какими проблемами чаще всего обращаются в ЭМО в праздничные дни и как правильно вести себя, если неприятность все-таки произошла

Чем грозит: Последствия могут быть разные — как небольшой ушиб, так и серьезные травмы глаза. Серьезная черепно-мозговая травма в таком случае маловероятна, но все же в первую очередь нужно убедиться, что человек в сознании и адекватен.

Старший врач отделения экстренной медицины PERH рассказала, какую первую помощь можно оказать в домашних условиях, как оценить, нужно ли обращаться в ЭМО, и главное — как не навредить пострадавшему.

”В нынешнее время экстренная медицинская помощь настолько доступна, а информации (часто противоречивой) об оказании первой помощи вокруг так много, при этом систематического и регулярного обучения населения основам первой помощи нет, поэтому чаще люди обращаются сразу в отделение экстренной помощи или вызывают скорую помощь и не пытаются лечить серьезные травмы сами. Случаи вредоносного самолечения очень редки, скорее остается несделанным то, что могло бы облегчить состояние и ускорить выздоровление в будущем”.

”С обычными проблемами обращаются и мужчины, и женщины всех возрастов, если говорить о травмах и обращениях, связанных с употреблением алкоголя, то чаша весов склоняется в сторону мужчин молодого и среднего возраста. То, что употребление алкоголя — основной виновник увеличения нагрузки в новогоднюю ночь, правда. Не все знают меру, а чрезмерное употребление алкоголя снижает чувство опасности, увеличивает риск травм, обморожений, агрессивного поведения, многодневное употребление приводит к обострению некоторых хронических заболеваний”, — говорит она и добавляет:

Новогодний период приносит в отделение экстренной медицины свои специфические проблемы. Во-первых, это травмы и различные проблемы, связанные с употреблением алкоголя. Вторая частая причина — проблемы с пищеварением. В-третьих — пожилые пациенты с обострением хронических заболеваний, нуждающиеся в уходе. К сожалению, праздники для многих — один из редких поводов навестить своих пожилых родственников и обнаружить, что они нуждаются в помощи, констатирует Наталия Ефимова.

Первая помощь: Необходимо аккуратно вытащить видимые крупные осколки и промыть рану. Если нет дезинфицирующих растворов, подойдет и проточная вода температуры тела или слегка прохладнее. Промывать можно достаточно долго, вода поможет вымыть и маленькие кусочки игрушек. Если нет глубоких ран, края которых не соприкасаются, то стоит наложить чистую сухую повязку.

Так делать не надо: Ушиб глаза может сопровождаться наличием в глазу инородных тел от пробки: крошек, кусочков фольги. Поэтому глаз ни в коем случае не тереть.

Надо ли обращаться в ЭМО: Если присутствует нарушение сознания, то следует вызвать скорую помощь. При наличии алкогольного опьянения ясность сознания бывает определить трудно, но если человек отвечает на вопросы, двигает руками и ногами, ведет себя так же, как и до травмы, то изначально беспокоиться не нужно. Если же боль не проходит, глаз не открывается, зрение нарушено, видны повреждения глазного яблока, асимметрия зрачка, то необходимо незамедлительно обратиться к глазному врачу в ЭМО Ида-Таллиннской центральной больницы. При наличии открытой раны больше 1 см, края которой не соприкасаются, следует обратиться в травмопункт в течение 6 часов, чтобы наложить швы. При отсутствии травмы глаза, если рана не находится на нижнем/верхнем веке или во внутреннем уголке глаза, можно также обратиться в травмопункт Северо-Эстонской региональной больницы.

Первая помощь: Если нет подозрения на серьезную черепно-мозговую травму, то следующим шагом будет оценка целостности глаза. Изначально боль может быть сильной, но в течение 10–15 минут должна успокоиться. Когда сильная боль прошла, нужно аккуратно осмотреть глаз: если зрение не нарушено, в глазу не двоится, глазное яблоко без проблем двигается вправо-влево, вверх-вниз, форма зрачка и роговицы не нарушена, инородных тел и повреждений не видно, то скорее всего ничего серьезного не случилось, можно выпить обезболивающее и понаблюдать за состоянием. Если повреждены мягкие ткани и намечается появление шишки/синяка, то можно приложить холод.

Надо ли обращаться в ЭМО: Трудность с ранами стопы заключается в сложности поддержания чистоты и риска инфекции, такие раны следует всегда перевязывать и следить за чистотой повязки. Если травма приключилась дома, рана не загрязнена землей, то риск столбняка невысок. Если рана очень грязная, и человек не получал прививку от столбняка в течение ближайших 10 лет, то за этой прививкой следует обратиться в ЭМО или к семейному врачу в течение 72 часов (можно и позже, но лучше раньше) .

Так делать не надо: Не следует использовать горячую воду, это усилит кровотечение.

Поскользнулся, оступился — упал

Чем грозит: Последствия могут быть очень разные, в зависимости от ушибленной части тела.

Первая помощь: В случае травмы головы необходимо в первую очередь оценить ясность сознания и возможность управлять телом. Если человек после падения без сознания, стоит сразу вызвать скорую помощь, дальше оценить дыхание и пульс. Если пульс есть и человек дышит, но хрипит, то поднять вверх нижнюю челюсть. Если нет дыхания и пульса, то начать сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой или позвать кого-нибудь, кто умеет. Если после травмы головы человек ведет себя обычно, то можно принять болеутоляющее, на ушибленное место приложить холод, полежать. Если ушиблена конечность, но нет видимой деформации, функция конечности не нарушена (сгибается-разгибается, хоть и ограниченно, учитывая боль), то изначально нужно дать конечности покой, приложить холод, принять болеутоляющее. По возможности держать конечность выше (руку на косынку/шарф, ногу рядом на стул), чтобы уменьшить образование отека. Холод в первые дни нужно прикладывать каждые 2 часа на 20 минут. Можно использовать что-то из морозилки, только необходимо холодную вещь обернуть в ткань, избегать прямого контакта с кожей, чтобы не допустить ее повреждения. Если на следующий день ситуация с ушибленной конечностью не улучшается, нужно обратиться в травмопункт.