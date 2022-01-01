В тяжелом ДТП погиб двухлетний ребенок, четыре человека в больнице. Наехавший на пешеходов водитель был пьян

Автомобиль Volvo двигался по прямой дороге в сторону Энари и столкнулся, по первоначальным данным, с находившимися на проезжей части людьми. Столкновение было настолько тяжелым, что погиб пешеход — 2-летний мальчик. По первоначальным данным, в тяжелом состоянии отвезли в больницу пешеходов: 31-летнюю женщину, 33-летнюю женщину, 36-летнего мужчину и 37-летнего мужчину. Управлявшего Volvo 36-летнего мужчину скорая помощь осмотрела на месте происшествия, в больницу везти его не потребовалось. В момент ДТП в автомобиле были еще пассажиры, двое детей, их отвезли в больницу для осмотра. Травм у них не было. На месте аварии из-за сильного тумана была плохая видимость и дорожные условия были зимние. Максимальная разрешенная скорость была 90 км/ч. Следствие выяснит, какова была скорость участвовавшего в ДТП Volvo.