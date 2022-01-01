В тяжелом ДТП погиб двухлетний ребенок, четыре человека в больнице. Наехавший на пешеходов водитель был пьян(7)
Автомобиль Volvo двигался по прямой дороге в сторону Энари и столкнулся, по первоначальным данным, с находившимися на проезжей части людьми. Столкновение было настолько тяжелым, что погиб пешеход — 2-летний мальчик. По первоначальным данным, в тяжелом состоянии отвезли в больницу пешеходов: 31-летнюю женщину, 33-летнюю женщину, 36-летнего мужчину и 37-летнего мужчину. Управлявшего Volvo 36-летнего мужчину скорая помощь осмотрела на месте происшествия, в больницу везти его не потребовалось. В момент ДТП в автомобиле были еще пассажиры, двое детей, их отвезли в больницу для осмотра. Травм у них не было. На месте аварии из-за сильного тумана была плохая видимость и дорожные условия были зимние. Максимальная разрешенная скорость была 90 км/ч. Следствие выяснит, какова была скорость участвовавшего в ДТП Volvo.
У управлявшего Volvo мужчины выявили опьянение, степень которого ниже криминального опьянения. Мужчина имел действующие водительские права, на автомобиле была шипованная резина.
Для выяснения всех более точных деталей тяжелой аварии полиция начала уголовное делопроизводство.
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