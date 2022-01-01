В канун Нового года в ДТП пострадали три человека

В 17:27 произошло ДТП в Пылвамаа в волости Пылва на 12-м километре шоссе Пылва-Саверна, где управлявшая автомобилем Volvo S80 32-летняя женщина съехала с дороги, пытаясь избежать столкновения с ехавшим навстречу автобусом белого цвета, водитель которого покинул место происшествия. Водителя Volvo доставили для осмотра в Пылваскую больницу.

В 22:16 произошло ДТП в Валгамаа в волости Отепя на 2-м километре шоссе Сангасте-Тыллисте, где 47-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения проехал на мотовездеходе через шоссе Сангасте-Тыллисте прямо в еловую живую изгородь и свалился на бок. Водителя доставили в Клинику Тартуского университета.

В 23:50 произошло ДТП в Раквере у дома по адресу Лаада, 12, где неизвестный водитель на автомобиле Audi Avant совершал поворот налево, не убедился в безопасности маневра и задел пешехода, 17-летнюю девушку. Скорая помощь осмотрела девушку на месте. Водитель автомобиля покинул место происшествия.

За минувшие сутки задержали 11 употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

На территории Лыунаской префектуры был угнан автомобиль Volkswagen Polo белого цвета с регистрационным номером 433ARZ 1995 года выпуска.