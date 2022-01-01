Эксперт: рост цен и дефицит на рынке автомобилей продолжатся и в новом году
В завершающемся году у неожиданно большого количества людей возникло очень большое желание приобрести себе транспортное средство, что в сочетании с рядом других факторов обусловило рост цен как на новые, так и на подержанные легковые автомобили, а также вызвало невиданный с момента восстановления независимости Эстонии дефицит автомобилей, пишет руководитель отдела лизинга Coop Pank Мартин Ильвес.
Возникшие в 2020 году неопределенность и страх в отношении будущего в текущем году сменились определенной стабильностью, что немедленно отразилось и на объемах продаж автомобилей и лизингов. Если в течение первых 10 месяцев 2020 года объем лизингового финансирования транспортных средств в Эстонии составлял 444 миллиона евро, то в течение первых 10 месяцев 2021 года данный показатель достиг уже 616 миллионов евро, то есть рост составил более 39%. Этот результат впервые превысил показатели 2007 года, ставшего лучшим из докризисных по продажам, в котором объем финансирования транспортных средств составил 551 миллион евро.
В течение всего 2021 года как клиенты, так и автопродавцы чувствовали, что интерес в отношении приобретения транспортных средств значительно превышал предложение. Особенно ощутимым был дефицит новых автомобилей.
Если до пандемии коронавируса для любого не слишком требовательного покупателя было нормальным найти в салоне подходящее транспортное средство и сесть за его руль уже через пару дней, то сегодня срок ожидания в случае многих марок и моделей измеряется месяцами, если не годами. При этом никаких признаков улучшения ситуации в течение ближайших месяцев или даже полугодия не наблюдается.
Поэтому всем водителям, которые сейчас планируют купить себе новое транспортное средство, стоит подготовиться к длительному ожиданию, так как заводы по-прежнему испытывают сложности с поставками. Аналогичные тренды наблюдаются на автомобильном рынке не только Эстонии, но и всего Европейского союза в целом. На многих крупных рынках Европы снижение количества первичных регистраций в 2021 году составило вплоть до нескольких десятков процентов.
Рынок новых автомобилей в 2021 году характеризуется и определенным ростом цен. Улучшение доступности машин наверняка приведет к торможению повышения цен, однако в связи с общей инфляцией оснований прогнозировать существенное снижение цен, к сожалению, нет.
Недостаточная доступность новых автомобилей и более высокие цены обусловили значительное увеличение доли подержанных автомобилей среди машин, приобретаемых в лизинг. Естественно, продавцы автомобилей были этому только рады, так как в условиях дефицита сократились сроки продажи подержанных машин, а большой спрос обусловил рост цен на малоиспользованные автомобили, стоимость которых местами была сравнима со стоимостью новых. Когда доступность новых транспортных средств улучшится, скорее всего, цены на подержанные автомобили несколько скорректируются, однако это может произойти еще не скоро.
Нехватка автомобилей вынудила покупателей принимать решения и действовать значительно быстрее. Аналогично ситуации на рынке жилищных кредитов, на котором спрос превышал предложение и тон задавали именно продавцы, в уходящем году желаемое транспортное средство получал тот покупатель, который был способен быстрее перевести продавцу деньги или представить ему положительное решение по лизингу. В связи с этим в несколько более выгодном положении оказались клиенты более мелких и гибких лизинговых фирм. В качестве положительного для клиентов фактора можно отметить снижение процентных ставок по автомобильному лизингу по сравнению с предыдущим годом в связи с возросшей конкуренцией.
Если посмотреть, например, на транспортные средства, которые были профинансированы банком Coop Pank, то можно заметить, что в части более популярных марок существенных изменений по сравнению с прошлым годом не произошло. По-прежнему доминировали народные автомобили Škoda и Toyota, которые характеризует хорошее качество и подходящий для эстонского потребителя ценовой класс.
Объемы продаж электромобилей, о которых в последнее время говорится очень много, в Эстонии являются скорее незначительными. В то же время, в процентном выражении рост популярности электромобилей был огромным — если, например, в 2012 году в Эстонии в лизинге находилось всего 8 электромобилей, то в 2021 году количество лизинговых электромобилей составило уже 900.
Можно констатировать, что жителям Эстонии больше полюбились гибридные автомобили. В целом, из примерно 920 000 зарегистрированных в Эстонии и ездящих по дорогам страны автомобилей 97% работают на дизельном или бензиновом двигателе, и поэтому можно с уверенностью прогнозировать, что цены на такие машины в ближайшие годы значительно не снизятся.