Эксперт: рост цен и дефицит на рынке автомобилей продолжатся и в новом году

Возникшие в 2020 году неопределенность и страх в отношении будущего в текущем году сменились определенной стабильностью, что немедленно отразилось и на объемах продаж автомобилей и лизингов. Если в течение первых 10 месяцев 2020 года объем лизингового финансирования транспортных средств в Эстонии составлял 444 миллиона евро, то в течение первых 10 месяцев 2021 года данный показатель достиг уже 616 миллионов евро, то есть рост составил более 39%. Этот результат впервые превысил показатели 2007 года, ставшего лучшим из докризисных по продажам, в котором объем финансирования транспортных средств составил 551 миллион евро.

В течение всего 2021 года как клиенты, так и автопродавцы чувствовали, что интерес в отношении приобретения транспортных средств значительно превышал предложение. Особенно ощутимым был дефицит новых автомобилей.

Если до пандемии коронавируса для любого не слишком требовательного покупателя было нормальным найти в салоне подходящее транспортное средство и сесть за его руль уже через пару дней, то сегодня срок ожидания в случае многих марок и моделей измеряется месяцами, если не годами. При этом никаких признаков улучшения ситуации в течение ближайших месяцев или даже полугодия не наблюдается.

Поэтому всем водителям, которые сейчас планируют купить себе новое транспортное средство, стоит подготовиться к длительному ожиданию, так как заводы по-прежнему испытывают сложности с поставками. Аналогичные тренды наблюдаются на автомобильном рынке не только Эстонии, но и всего Европейского союза в целом. На многих крупных рынках Европы снижение количества первичных регистраций в 2021 году составило вплоть до нескольких десятков процентов.

Рынок новых автомобилей в 2021 году характеризуется и определенным ростом цен. Улучшение доступности машин наверняка приведет к торможению повышения цен, однако в связи с общей инфляцией оснований прогнозировать существенное снижение цен, к сожалению, нет.