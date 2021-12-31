С лыжной горки прямо в больницу: в последнее время участились случаи переломов костей и столкновений на снежных склонах
По состоянию на 20 декабря, то есть еще до начала праздников и школьных каникул, в страховой фирме ERGO было зарегистрировано 22 произошедших в текущем году страховых случая, в которых во время активного зимнего отдыха пострадали как дети, так и взрослые. Почти половина случаев произошли при катании на сноуборде. Обычно количество страховых случаев, связанных с занятием зимними видами спорта, в течение года насчитывает около 30. Так как прошлый год по целому ряду причин отличался от обычного, и настоящая зимняя погода так толком и не наступила, количество таких случаев было значительно меньше обычного.
Однако получить серьезные травмы можно и на обычной катальной горке, что только подтверждается несколькими следующими примерами. Так, в одном случае при съезде с крутой горки на санках в результате высокой скорости они потеряли управляемость и въехали в сетчатое ограждение — в итоге эта поездка закончилась переломом ноги. В другом случае пострадавший въехал в находившуюся под горкой яму, в результате чего он травмировал свою ногу, которая попала в яму и получила удар санками. Третий связанный с катальной горкой страховой случай закончился для пострадавшего переломом позвонка в результате падения с санок прямо на спину.
Большинство несчастных случаев, которые произошли на ледовом катке, были вызваны падениями или столкновениями катающихся друг с другом. Например, в результате неожиданного торможения одного катающегося столкнулись сразу несколько человек. Лезвие конька одного из катавшихся порезало ногу другого, и на рану пострадавшего пришлось накладывать швы. Во время другого случая человек упал на лед лицом вперед, травмировав в результате удара об лед передние зубы.
Падения и столкновения были главными причинами несчастных случаев и на лыжных горках и трасах, однако по меньшей мере один раз страховая фирма ERGO возместила ущерб лыжнику, который въехал в ветку дерева, травмировав себе глаз.
По словам руководителя отдела персональных ущербов ERGO Юлии Пакин, уровень осведомленности о страховании от несчастного случая ежегодно растет. ”Люди чувствуют ответственность за своих близких и понимают, что медицинское страхование не покрывает всего ущерба. Именно поэтому страхование от нечастного случая представляет собой очень важную дополнительную гарантию. Например, если человеку в результате падения на ледовом катке или лыжной горке требуется лечение зубов, для оплаты столь дорогого лечения сумма возмещения Больничной кассы точно не будет достаточной. Однако на помощь в такой ситуации придет возмещение расходов на лечение по страхованию от несчастного случая”, — сказала Пакин.
За последние четыре года суммы выплат страхового возмещения по несчастным случаям варьировались от 20 до 5590 евро. Средняя сумма возмещения составила 625 евро. Всего за такие несчастные случаи в качестве возмещений было выплачено 49 405 евро.