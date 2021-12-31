С лыжной горки прямо в больницу: в последнее время участились случаи переломов костей и столкновений на снежных склонах

По состоянию на 20 декабря, то есть еще до начала праздников и школьных каникул, в страховой фирме ERGO было зарегистрировано 22 произошедших в текущем году страховых случая, в которых во время активного зимнего отдыха пострадали как дети, так и взрослые. Почти половина случаев произошли при катании на сноуборде. Обычно количество страховых случаев, связанных с занятием зимними видами спорта, в течение года насчитывает около 30. Так как прошлый год по целому ряду причин отличался от обычного, и настоящая зимняя погода так толком и не наступила, количество таких случаев было значительно меньше обычного.

Однако получить серьезные травмы можно и на обычной катальной горке, что только подтверждается несколькими следующими примерами. Так, в одном случае при съезде с крутой горки на санках в результате высокой скорости они потеряли управляемость и въехали в сетчатое ограждение — в итоге эта поездка закончилась переломом ноги. В другом случае пострадавший въехал в находившуюся под горкой яму, в результате чего он травмировал свою ногу, которая попала в яму и получила удар санками. Третий связанный с катальной горкой страховой случай закончился для пострадавшего переломом позвонка в результате падения с санок прямо на спину.

Большинство несчастных случаев, которые произошли на ледовом катке, были вызваны падениями или столкновениями катающихся друг с другом. Например, в результате неожиданного торможения одного катающегося столкнулись сразу несколько человек. Лезвие конька одного из катавшихся порезало ногу другого, и на рану пострадавшего пришлось накладывать швы. Во время другого случая человек упал на лед лицом вперед, травмировав в результате удара об лед передние зубы.

Падения и столкновения были главными причинами несчастных случаев и на лыжных горках и трасах, однако по меньшей мере один раз страховая фирма ERGO возместила ущерб лыжнику, который въехал в ветку дерева, травмировав себе глаз.