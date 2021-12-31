Рост объёма розничной торговли в Эстонии – один из самых высоких в Европе

В то время как объёмы розничных продаж в Эстонии в этом году выросли намного выше, чем в среднем по ЕС, во многих других странах также был зафиксирован значительный годовой рост. Однако если сравнивать объёмы розничных продаж два года назад, то есть до пандемии, то темпы роста в Эстонии и Литве очень похожи и были самыми высокими в ЕС.

Сильный рост потребления продолжился в декабре

Платежи с использованием карточек трёх крупнейших банков Эстонии свидетельствуют о продолжающемся сильном росте потребления в первые три недели декабря. Если в ноябре транзакции платежей резидентов и нерезидентов с помощью карточек в Эстонии выросли на 22% и 16% соответственно, то в первые три недели декабря эти показатели составили 23% и 17%. В то же время следует отметить, что рост цен в ноябре был близок к 9% и, вероятно, ускорится в декабре. Согласно статистике Swedbank по платежам карточками, почти треть прироста оборота таких платежей в начале декабря пришлась на продукты питания и автомобильное топливо. Однако самый быстрый рост платежей был связан с путешествиями и отдыхом, авиабилетами, размещением, а также с финансовыми услугами.

Люди оптимистично оценивают свои планы по расходам на предстоящий год

Хотя общее чувство уверенности людей в Эстонии всё ещё ниже допандемического уровня, они очень оптимистично оценивают свои планы расходов на предстоящий год. Это относится к крупным покупкам, а также к покупке автомобиля и жилья. Если уверенность в покупке автомобиля выросла до самого высокого уровня за последние 14 лет, то в части покупки жилья уверенность превышает даже показатели жилищного бума, наблюдавшегося до мирового финансового кризиса.

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