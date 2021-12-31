Рост объёма розничной торговли в Эстонии – один из самых высоких в Европе
В ноябре розничные продажи продолжали расти быстрыми темпами. Без учёта продаж автотранспорта, в годовом исчислении рост скорректированного по ценам объёма продаж розничных компаний составил 14%, объём продаж механических транспортных средств – на 8%. А за 11 месяцев этого года объёмы продаж выросли почти на 12% и 20% соответственно.
В то время как объёмы розничных продаж в Эстонии в этом году выросли намного выше, чем в среднем по ЕС, во многих других странах также был зафиксирован значительный годовой рост. Однако если сравнивать объёмы розничных продаж два года назад, то есть до пандемии, то темпы роста в Эстонии и Литве очень похожи и были самыми высокими в ЕС.
Сильный рост потребления продолжился в декабре
Платежи с использованием карточек трёх крупнейших банков Эстонии свидетельствуют о продолжающемся сильном росте потребления в первые три недели декабря. Если в ноябре транзакции платежей резидентов и нерезидентов с помощью карточек в Эстонии выросли на 22% и 16% соответственно, то в первые три недели декабря эти показатели составили 23% и 17%. В то же время следует отметить, что рост цен в ноябре был близок к 9% и, вероятно, ускорится в декабре. Согласно статистике Swedbank по платежам карточками, почти треть прироста оборота таких платежей в начале декабря пришлась на продукты питания и автомобильное топливо. Однако самый быстрый рост платежей был связан с путешествиями и отдыхом, авиабилетами, размещением, а также с финансовыми услугами.
Люди оптимистично оценивают свои планы по расходам на предстоящий год
Хотя общее чувство уверенности людей в Эстонии всё ещё ниже допандемического уровня, они очень оптимистично оценивают свои планы расходов на предстоящий год. Это относится к крупным покупкам, а также к покупке автомобиля и жилья. Если уверенность в покупке автомобиля выросла до самого высокого уровня за последние 14 лет, то в части покупки жилья уверенность превышает даже показатели жилищного бума, наблюдавшегося до мирового финансового кризиса.
Значительная часть денег, изъятых из пенсионной ступени, до сих пор не израсходована
Высокие потребительские расходы обусловлены увеличением сбережений во время пандемии, снятием денег из второй пенсионной ступени, быстрым ростом заработной платы и ускорением роста цен. В сентябре более 1 млрд евро, снятых из второй пенсионной ступени, увеличили вклады 149 300 человек. И хотя к концу ноября вклады частных лиц в Эстонии сократились примерно на 430 млн евро по сравнению с началом сентября, они всё ещё были на 618 млн евро выше, чем в конце августа. Таким образом, значительная часть денег, снятых из второй ступени, до сих пор остаётся неиспользованной. По оценкам, около трети денег, изъятых из пенсионной ступени, было использовано на потребление. В конце ноября объём вкладов частных лиц с учётом допандемической 5-летней тенденции роста был на 1,7 млрд евро выше, что составляет 5,6% ВВП этого года и 11,5% частного потребления.
Частные вклады населения велики, но распределены очень неравномерно. Более крупные депозиты выросли больше. В портфеле вкладов относительно небольшое число клиентов с крупными депозитами занимают высокую долю, в то время как людей с небольшими вкладами очень много, и их доля в общем портфеле очень низка. Такое распределение вкладов во многом определяет, как они расходуются или будут расходоваться. Хотя большой объём вкладов подразумевает больший отложенный спрос, крупные вклады чаще используются для инвестиций в недвижимость, в ценные бумаги, в более дорогие автомобили и путешествия. Что мы уже и наблюдаем.
Покупательная способность в следующем году, видимо, не уменьшится
Быстрый рост цен и сопутствующее ему усиление инфляционных ожиданий заставляют быстрее принимать решения о потреблении. Повышение спроса, в свою очередь, приведёт к росту цен. За некоторыми исключениями, в странах с более быстрым ростом розничных продаж, в том числе в Эстонии, наблюдается также более быстрый рост потребительских цен. Повышение минимальной заработной платы на 12% в следующем году в сочетании с очень острым дефицитом рабочей силы приведёт к более сильному росту заработной платы в целом. Также вырастут пособия, привязанные к минимальной заработной плате. Рост заработной платы, хотя и быстрый, будет в ближайшие месяцы отставать от роста цен, что ударит по покупательной способности населения. Однако более разумно отслеживать изменения покупательной способности в долгосрочной перспективе. Согласно текущему прогнозу, рост заработной платы в следующем году будет немного превышать инфляцию. Высокие цены на энергоносители и ускорение инфляции могут сдерживать спрос, но влияние инфляции будет смягчено государственной поддержкой расходов на энергоносители. Кроме того, более 12 тысяч человек получат из второй пенсионной ступени почти 74 млн евро в январе и более 23 тысяч человек – почти 137 млн евро в мае.