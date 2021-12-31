ГРАФИК | Доход от продаж у предприятий розничной торговли в ноябре вырос на 14%

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, доход от продаж увеличился как у продуктовых магазинов и магазинов промышленных товаров, так и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторным топливом. ”У магазинов промышленных товаров доход от продаж вырос в сравнении с ноябрем прошлого года на 20%, у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторным топливом — на 21% и у продуктовых магазинов — на 4%”, — уточнила Пихлак.

Доход от продаж у магазинов промышленных товаров увеличился в сравнении с ноябрем 2020 года по всем сферам деятельности. Более всего, или на 26%, он вырос у магазинов, предлагающих товары по почте или через интернет; выше среднего, или на 24%, — у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи) и на 23% — у магазинов, продающих текстильную продукцию, одежду и обувь.

По сравнению с октябрем доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился на 2%. На основании сезонно и календарно откорректированных данных рост составил 3%.

За 11 месяцев этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12%.