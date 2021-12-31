КАРТА | Мониторинг сточных вод: омикрон-штамм пока не получил в Эстонии массового распространения

"У нас наблюдается небольшое увеличение количества коронавируса. Кроме того, в течение последних нескольких недель стало больше городов, в которых выявлен омикрон-штамм. Однако пока массового распространения этот штамм не получил. При этом вероятно, что это только вопрос времени, поэтому стоит принять меры предосторожности при праздновании Нового года и предпочесть встречи на открытом воздухе и в небольших компаниях многолюдным мероприятиям в закрытых помещениях", — сказал Тенсон.