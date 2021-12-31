КАРТА | Мониторинг сточных вод: омикрон-штамм пока не получил в Эстонии массового распространения
Результаты исследования сточных вод, проведенного на этой неделе Тартуским университетом, показывают, что распространение омикрон-штамма коронавируса еще не привело к взрывному росту инфицирования, передает RusERR.
Руководитель исследования, профессор антимикробных технологий Тартуского университета Танель Тенсон сказал в пятницу, что на фоне рекордного числа заражений в разных странах мира ситуация в Эстонии остается стабильной.
"У нас наблюдается небольшое увеличение количества коронавируса. Кроме того, в течение последних нескольких недель стало больше городов, в которых выявлен омикрон-штамм. Однако пока массового распространения этот штамм не получил. При этом вероятно, что это только вопрос времени, поэтому стоит принять меры предосторожности при праздновании Нового года и предпочесть встречи на открытом воздухе и в небольших компаниях многолюдным мероприятиям в закрытых помещениях", — сказал Тенсон.
Пробы сточных вод берутся в начале каждой недели во всех уездных центрах, городах с населением более 10 000 человек и, при необходимости, также в небольших населенных пунктах.