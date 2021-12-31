Почему в Эстонии так сложно найти "трезвого водителя" в новогодние праздники?(3)
Андрей Цветаев имеет большой опыт работы в такси и знает о такого рода перевозках. Он подтверждает, что в Эстонии данный сервис крайне не популярен. Раньше сервис был направлен в основном на пригороды и деревни, куда такси не ездит (или ездит, но по высоким тарифам). Однако после того, как на рынок пришли Bolt и Yandex, услуга почти совсем перестала оказываться. "Государство надавило и на таких водителей. Например группу водителей из Тарту и Тартумаа просто закрыли", — рассказывает Андрей.
По его словам, найти "трезвого водителя" в новогоднюю ночь почти невозможно, и проще всего это сделать по знакомству.
Также есть вариант найти соответствующие группы в Facebook. Как правило, они называются Kained Juhid (название места или области). В них люди пишут, куда им нужно ехать, а в комментариях водители постят фотографии своих машин и цену. Иногда бывает, что есть запросы именно на перегон автомобиля — то есть, требуется трезвый водитель. Однако такие случае довольно редки.
Например, в этой группе, ищут как трезвых водителей, так и тех, кто просто сможет довезти нескольких человек до центра города. Цену, как правило, при этом обговаривают индивидуально в личных сообщениях.
"Ещё часто просят привезти в деревню какую-нибудь мелочь. Пачку сигарет, тест на коронавирус, еду из мака. Но на это люди реже соглашаются. Ехать 30 км ради пачки сигарет — такое себе удовольствие" — рассказывает Андрей. По его словам, большинство водителей, которые предлагают свои услуги в таких группах — профессиональные таксисты, которые таким образом расширяют клиентскую базу.
"Еще бывают жители деревень, которым скучно дома сидеть, а печень уже давно пережила свои лучшие дни, — рассказывает Андрей. — Они ждут объявления из соседних посёлков. Но это история скорее про провинцию. Харьюмаа очень хорошо охватывается таксистами Таллинна. Особенно сегодня. Таксистов на улицах будет больше, чем клиентов. Недоставать их будет только в местах большого скопления людей — а именно, в центре города. В пригородах таксистов будет больше, чем клиентов. Просить какого-то дядю из Facebook отвезти тебя из деревни на фейерверк будет намного дороже, чем у Bolt или Yandex".
Иногда в таких группах пишут объявления не клиенты, а сами водители. "В особо жаркие дни лета я от безделья предлагал в этих группах всем желающим проветриться со мной на кабриолете. Некоторые владельцы необычных автомобилей там предлагают разделить с ними веселье. Но это скорее исключение, чем правило" — говорит Андрей.
Если же вы не хотите доверять вести свою машину чужим людям, но доставить ее домой все-таки хочется, возможно заказать услугу эвакуатора для вашей машины. Такую услугу, например, предоставляет Kiir Puksiir.ee. Компания работает с любыми марками и моделями легковых и грузовых авто, и использует автоматическую систему слежения за спецтехникой, чтобы быстро находить эвакуатор рядом с местом расположения машины заказчика. Цена такой услуги — от 35 евро.
Кстати, самая популярная русскоязычная группа "EZдуны" усилиями администратора Тимура Кибизова выпустила специальное сообщение, о том, что "реклама услуг извоза, и запросы "отвезти/привезти" будут иметь самые печальные последствия для авторов".
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