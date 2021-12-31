Почему в Эстонии так сложно найти "трезвого водителя" в новогодние праздники?

Андрей Цветаев имеет большой опыт работы в такси и знает о такого рода перевозках. Он подтверждает, что в Эстонии данный сервис крайне не популярен. Раньше сервис был направлен в основном на пригороды и деревни, куда такси не ездит (или ездит, но по высоким тарифам). Однако после того, как на рынок пришли Bolt и Yandex, услуга почти совсем перестала оказываться. "Государство надавило и на таких водителей. Например группу водителей из Тарту и Тартумаа просто закрыли", — рассказывает Андрей.

По его словам, найти "трезвого водителя" в новогоднюю ночь почти невозможно, и проще всего это сделать по знакомству.

Также есть вариант найти соответствующие группы в Facebook. Как правило, они называются Kained Juhid (название места или области). В них люди пишут, куда им нужно ехать, а в комментариях водители постят фотографии своих машин и цену. Иногда бывает, что есть запросы именно на перегон автомобиля — то есть, требуется трезвый водитель. Однако такие случае довольно редки.

Например, в этой группе, ищут как трезвых водителей, так и тех, кто просто сможет довезти нескольких человек до центра города. Цену, как правило, при этом обговаривают индивидуально в личных сообщениях.

"Ещё часто просят привезти в деревню какую-нибудь мелочь. Пачку сигарет, тест на коронавирус, еду из мака. Но на это люди реже соглашаются. Ехать 30 км ради пачки сигарет — такое себе удовольствие" — рассказывает Андрей. По его словам, большинство водителей, которые предлагают свои услуги в таких группах — профессиональные таксисты, которые таким образом расширяют клиентскую базу.