31.12.2021, 12:30
С 1 января на лед Чудского озера можно будет выезжать на легких транспортных средствах(1)
Foto: Ilmar Saabas
Так как лед на Чудском озере стал еще крепче, с 1 января разрешен выход на лед Чудского озера пешком и на легких транспортных средствах, мотосанях и квадроциклах.
Пешком и на легких транспортных средствах разрешен выход на водоемы:
- Чудское озеро
- Псковское озеро
- Теплое озеро
- Нарвское водохранилище
Пешком разрешен выход на водоемы:
- Ванику
- Пабра
- Крийва
Полностью запрещен выход на:
- реку Нарва
- озеро Паттина
При выходе на лед на транспортном средстве регистрация выхода обязательна. Для этого следует создать аккаунт на сайте самообслуживания www.piiriveekogu.ee, после чего есть две возможности, как сообщать о своем выходе и возвращении:
1. Выход на приграничный водоем и возвращение можно зарегистрировать СМС-сообщением на номер +372 5700 0001. При выходе надо послать сообщение с текстом "Algus" или "A" и при возвращении "Lopp" или "L".
2. Свой выход и возвращение можно и на сайте www.piiriveekogu.ee.
Информация о выходе на лед ЗДЕСЬ.