Очередь из 15 машин: скорая помощь c пациентом два с половиной часа простояла под окнами PERH

По словам одного из водителей скорой помощи, который стоял в очереди, бригаде с пациентом пришлось ждать два с половиной часа, прежде чем их приняли в больнице.

Все же те машины скорой помощи, которые транспортировали людей в особенно критическом состоянии, пропустили вперед. Например, скорую помощь с пациентом, нуждавшимся в реанимации.

Глава отдела экстренной медицины PERH доктор Василий Новак объяснил длинную очередь тем, что в тот день в больницу прибыло чрезвычайно большое количество машин скорой помощи: 94 машины, когда обычно их в районе 60.

По его словам, Департамент здоровья знает о проблеме и ищет ей решение. Он отметил, что в странах ЕС и США обычное дело, когда пациенты с низким приоритетом ждут в машине скорой помощи часами.

Однако когда бригады скорой помощи долгое время стоят в очереди под окнами больницы, то от этого страдает их возможность оперативно реагировать на вызовы.