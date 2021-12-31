Президенты Алар Карис и Владимир Путин обменялись новогодними открытками

В четверг rus.err.ee сообщил о том, что новогоднее поздравление Владимира Путина Карису уже поступило в канцелярию президента Эстонии .

Поздравительную открытку российского лидера 27 декабря передал посол России Александр Петров, который, воспользовавшись случаем, и сам поздравил Алара Кариса с праздниками, пожелав ему крепкого здоровья, удачи и успехов на ответственном посту, а также семейного счастья и благополучия.