Президенты Алар Карис и Владимир Путин обменялись новогодними открытками(3)
Президент Эстонии Алар Карис поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с наступающим Новым годом, сообщает RusERR.
"Глава государства отправил президенту России открытку с поздравлениями с праздником", — подтвердила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь президентской канцелярии Марианн Судаков.
Ознакомиться с содержанием новогодней открытки Алара Кариса rus.err.ee не удалось.
В четверг rus.err.ee сообщил о том, что новогоднее поздравление Владимира Путина Карису уже поступило в канцелярию президента Эстонии.
Поздравительную открытку российского лидера 27 декабря передал посол России Александр Петров, который, воспользовавшись случаем, и сам поздравил Алара Кариса с праздниками, пожелав ему крепкого здоровья, удачи и успехов на ответственном посту, а также семейного счастья и благополучия.