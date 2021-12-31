31.12.2021, 09:50
Инспекция по защите данных предписала KredEx раскрыть детали договора с Porto Franco
Foto: Oliver Tsupsman
Государственное целевое учреждение KredEx, выдавшее крупный кредит на льготных условиях из кармана налогоплательщика, и оказавшаяся в центре коррупционного скандала компания Porto Franco незаконно скрыли от общественности большую часть заключенного между ними кредитного договора, пишет dv.ee.
Инспекция по защите данных после рассмотрения жалобы, поданной представителями Äripäev, предписала KredEx обнародовать подробности соглашения, скрытые ранее по запросу руководства Porto Franco, сообщает Äripäev.
KredEx должен до 6 января 2022 года выполнить предписание Инспекции по защите данных или же опротестовать его в судебном порядке.