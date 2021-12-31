Инспекция по защите данных предписала KredEx раскрыть детали договора с Porto Franco

Государственное целевое учреждение KredEx, выдавшее крупный кредит на льготных условиях из кармана налогоплательщика, и оказавшаяся в центре коррупционного скандала компания Porto Franco незаконно скрыли от общественности большую часть заключенного между ними кредитного договора, пишет dv.ee.