Ученые высказываются против принудительной вакцинации?
В мессенджерах расходится рассылка о статье британских учёных, которые якобы продемонстрировали бесполезность вакцинации для защиты от инфекции.
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Распространивший рассылку канал в Telegram ”Врачи за правду” насчитывает почти 40 000 подписчиков. Сообщением поделилась актриса и телеведущая Мария Шукшина (более 230 000 подписчиков). Схожий пост появился во ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках”, LiveJournal, Facebook и так далее. Как говорится в тексте, он основан на статье британских учёных, опубликованной 29 октября 2021 года.
ЧТО УТВЕРЖДАЕТСЯ:
Основные тезисы рассылки заключаются в следующем:
1. ”пиковая вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных не отличается. То есть и те и другие могут болеть коронавирусом одинаково тяжело, независимо от статуса вакцинации. Вакцинация не спасает от заболевания коронавирусом, особенно его новыми штаммами, и заболевший вакцинированный (и ревакцинированный пациент) может болеть столь же тяжело, как и невакцинированный”;
2. ”единственным выявленным бонусом вакцинации является, по мнению авторов статьи, более быстрое снижение вирусной нагрузки и вакцинированных, то есть они чуть быстрее выздоравливают (незначительно быстрее), вместе с тем подвергаясь поствакцинальным рискам (осложнениям и т. д.)”;
3. учёные высказываются против принуждения к вакцинации.
КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?
Статья действительно была опубликована 29 октября в The Lancet Infectious Diseases, её полный текст доступен на сайте журнала. Её название — ”Контактное заражение и кинетика вирусной нагрузки дельта-штамма (B.1.617.2) SARS-CoV-2 у вакцинированных и невакцинированных лиц в Великобритании: прогнозное, продолжительное, когортное исследование”. Исследование проводилось с 13 сентября 2020 по 15 сентября 2021 года, в нём приняли участие 602 добровольца, каждый из которых в течение 20 дней после выявления заболевания сдавал ПЦР-тест из носоглотки.
1. ”Пиковая вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных не отличается”, — пишут в рассылке. ”Полностью вакцинированные лица с прорывными инфекциями имеют пиковую вирусную нагрузку, аналогичную невакцинированным, и могут эффективно передавать инфекцию в домашних условиях, в том числе полностью вакцинированным контактам”, — пишут в статье. Правда, предваряя это другим предложением: ”Вакцинация снижает риск заражения дельта-вариантом и ускоряет элиминацию вируса”. В чём ключевые различия этих утверждений? Во-первых, учёные говорят о схожей пиковой вирусной нагрузке только в случаях прорывных инфекций, а не любых. Прорывными называются те немногие случаи, когда полностью вакцинированные люди всё-таки заболевают (причиной этого может быть снижение иммунитета через некоторое время после вакцинации, распространение нового варианта или продолжительный контакт с тем, кто выделяет вирус в большом количестве). То есть максимально корректно, но при этом доступно тезис учёных можно сформулировать так: ”Вакцины работают и хорошо защищают от инфекций. Однако есть немногочисленные исключения. Если вакцинированный всё-таки заразился, то самая высокая концентрация вируса, которую он будет выделять во время болезни, почти такая же, как если бы болел непривитый человек”.
Стоит отметить, что определение концентрации вируса в этом исследовании проводили методом ПЦР, а на сегодняшний день учёные не доказали прямую зависимость между концентрацией вируса в носоглотке и тяжестью заболевания. Однако именно в период высокой нагрузки человек наиболее заразен. Так что перевод на простой язык стоило бы дополнить ещё одной фразой: ”В то время, когда у вакцинированного заболевшего определяется пиковая вирусная нагрузка, он заражает окружающих так же эффективно, как невакцинированный больной с такими же показателями пиковой вирусной нагрузки”.
Вторая часть этого утверждения в рассылке гласит, что ”и те и другие (и вакцинированные, и невакцинированные. — Прим. ред.) могут болеть коронавирусом одинаково тяжело, независимо от статуса вакцинации”. Однако этого тезиса в исследовании просто нет, тяжесть заболевания привитых и непривитых в нём не сравнивалась вообще. Слова из рассылки о том, что ”вакцинация не спасает от заболевания коронавирусом”, вообще не находят подтверждения в статье. Более того, учёные придерживаются противоположного мнения, сообщая, что ”вакцинация снижает риск заражения дельта-вариантом”.
2. ”Единственным выявленным бонусом вакцинации является, по мнению авторов статьи, более быстрое снижение вирусной нагрузки и вакцинированных, то есть они чуть быстрее выздоравливают (незначительно быстрее), вместе с тем подвергаясь поствакцинальным рискам (осложнениям и т. д.)”. Как видно из предыдущего абзаца, учёные считают, что более быстрое снижение вирусной нагрузки — отнюдь не единственный бонус, ведь они говорят о том, что вакцинация снижает риск заражения. А вот о поствакцинальных рисках и осложнениях в статье учёных нет ни слова. Авторы рассылки просто добавили это утверждение от себя.
3. "Авторы статьи против принудительной вакцинации." Что же на самом деле? О принудительности прививки речи в статье не идёт вообще, однако про вакцинацию исследователи сообщают следующее: ”Хотя вакцины и остаются высокоэффективным средством для предотвращения тяжёлых заболеваний и смертей от COVID-19, наши наработки предполагают, что вакцинации недостаточно, чтобы предотвратить распространение дельта-варианта в домовладениях с тесным контактом. <…> Дальнейшие действия в сфере общественного здравоохранения и социальные меры остаются важными для снижения распространения вируса даже среди вакцинированных”. Переведём снова на понятный и простой язык: ”Вакцины работают, однако даже в полностью вакцинированных группах нужна профилактика, а в случае распространения — карантин”.
При этом авторы рассылки упустили (нарочно или намеренно) довольно важный вывод авторов исследования. Учёные сообщают, что ”риск заражения увеличивался со временем через два-три месяца после введения второй дозы вакцины”. Это предложение говорит о том, что эффективность даже двух доз вакцины со временем снижается, что подводит нас к мысли о необходимости ревакцинации. Эта мысль согласуется с тем, что во многих странах мира ревакцинация уже признана необходимой для остановки распространения инфекции. При этом прямо о ревакцинации в исследовании не говорится, ведь ревакцинация в Великобритании стартовала лишь 16 сентября, а исследование закончилось 15 сентября. Однако авторы рассылки зачем-то приписывают учёным ещё и слова о том, что ревакцинированные болеют так же тяжело, как и невакцинированные.
ВЫВОД: Ложь. Суммируя вышесказанное, авторы рассылки, называющие себя ”врачами за правду”, произвольно вырвали из контекста ”удобные” для них слова учёных, при этом полностью проигнорировав те выводы, которые не совпадают с их взглядами. К тому же они добавили в текст собственные, ничем не подтверждённые мысли, в частности о том, что единственный бонус вакцинации — более быстрая элиминация вируса из носоглотки, и озаглавили пост кричащим заголовком.
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