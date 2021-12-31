Ученые высказываются против принудительной вакцинации?

Распространивший рассылку канал в Telegram ”Врачи за правду” насчитывает почти 40 000 подписчиков. Сообщением поделилась актриса и телеведущая Мария Шукшина (более 230 000 подписчиков). Схожий пост появился во ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках”, LiveJournal, Facebook и так далее. Как говорится в тексте, он основан на статье британских учёных, опубликованной 29 октября 2021 года.

ЧТО УТВЕРЖДАЕТСЯ:

Основные тезисы рассылки заключаются в следующем:

1. ”пиковая вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных не отличается. То есть и те и другие могут болеть коронавирусом одинаково тяжело, независимо от статуса вакцинации. Вакцинация не спасает от заболевания коронавирусом, особенно его новыми штаммами, и заболевший вакцинированный (и ревакцинированный пациент) может болеть столь же тяжело, как и невакцинированный”;

2. ”единственным выявленным бонусом вакцинации является, по мнению авторов статьи, более быстрое снижение вирусной нагрузки и вакцинированных, то есть они чуть быстрее выздоравливают (незначительно быстрее), вместе с тем подвергаясь поствакцинальным рискам (осложнениям и т. д.)”;

3. учёные высказываются против принуждения к вакцинации.

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

Статья действительно была опубликована 29 октября в The Lancet Infectious Diseases, её полный текст доступен на сайте журнала. Её название — ”Контактное заражение и кинетика вирусной нагрузки дельта-штамма (B.1.617.2) SARS-CoV-2 у вакцинированных и невакцинированных лиц в Великобритании: прогнозное, продолжительное, когортное исследование”. Исследование проводилось с 13 сентября 2020 по 15 сентября 2021 года, в нём приняли участие 602 добровольца, каждый из которых в течение 20 дней после выявления заболевания сдавал ПЦР-тест из носоглотки.