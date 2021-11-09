Самые распространенные мифы о коронавирусе: опасность и неэффективность вакцины — это ложь
Итак, вот список идей, которые на разные лады повторяют сомнительные издания и диванные эксперты:
1. Вакцина опаснее вируса;
2. Вакцина неэффективна для предотвращения госпитализации;
Эти утверждения (Вакцина опаснее коронавируса. Вакцина неэффективна для предотвращения госпитализации.) — ложные, и вот почему.
1. Вакцина не опаснее вируса. В случае заражения у непривитого человека вероятность умереть от коронавируса в 11 раз выше, чем у человека с прививкой. В возрасте старше 80 лет риск может увеличиваться до 13 раз (источник). Были разговоры о смертельном риске тромбоза из-за вакцин. 775 034 человека получили инъекции в Эстонии, и 24 сообщения о смертельных побочных реакциях были поданы в Государственное агентство по лекарствам. Для четырех из них нельзя исключать связь с вакциной, в остальных случаях — можно. О побочных реакциях, в том числе о повышении температуры или покраснении в месте инъекции, сообщалось 5357 раз (по состоянию на 21.10). От коронавируса погибли 1444 человека.
Недавно Департамент здравоохранения опубликовал данные о том, сколько госпитализированных с коронавирусом людей были вакцинированы. В случае Эстонии этот показатель высокий, он колеблется в пределах 30-40%. В сентябре среди финнов госпитализировано 26% вакцинированных. В США вероятность госпитализации привитого человека на 96% ниже, чем непривитого. Разница значительная.
Как поясняют в Департаменте здравоохранения, это может быть связано с разными причинами — методиками сбора и представления данных о стационарной помощи в разных странах; возрастным составом населения, который варьируется от страны к стране; неравными возможностями систем здравоохранения разных стран. Кроме того, в странах действуют разные стратегии вакцинации, в некоторых — нет ограничений и вообще нет мер инфекционного контроля. Глобальный потенциал госпитализации вакцинированного пациента по всем вакцинам может быть дополнительно оценен с течением времени.
По состоянию на 19 октября в октябре скончались 72 человека с коронавирусом. Из них 14 были вакцинированы, а 52 — нет. Еще у шестерых вакцинационный статус не известен. Все вакцинированные люди были пожилого возраста и, к сожалению, имели сопутствующие заболевания. Вакцина не гарантирует бессмертие.
2. Криста Фишер, профессор математической статистики Тартуского университета, предоставила график (1), который также подтверждает эффективность вакцинации. Темно-серая линия — среднее по населению — сейчас показывает более низкие значения, чем мы были на весеннем пике, но посмотрите на красную линию — это невакцинированые заболевшие. Растет и зеленый график — вакцинированные полностью — но этому есть объяснение: число полностью вакцинированных растет, естественно, что привитые люди также попадают в число инфицированных. На этом графике видно, что непривитая часть общества пострадала сильнее.
Хотя на основании официальной статистики попавших в больницу пользователи в соцсетях любят делать быстрые выводы, что вакцины кажутся не очень эффективными, они не принимают во внимание возраст людей, загруженность больниц, полученные вакцины, дозы вакцины среди населения в целом и другие факторы.
Коронавирус в первую очередь бьет по пожилым людям, это можно увидеть, посмотрев, какие возрастные группы были госпитализированы. По состоянию на 12 октября лица, госпитализированы как с симптоматическим COVID, так и попавшие в больницу из-за основного заболевания, но имели COVID: 15 человек до 30 лет, 19 человек до 40 лет, 31 человек до 50 лет, В больнице находятся 68 человек в возрасте до 60 лет, 137 человек в возрасте до 70 лет, 110 человек в возрасте до 75 лет, 107 человек в возрасте до 80 лет, в 80+ возрасте 300 человек.
Эти данные не эстонские, а взятые из Соединенного Королевства, но можно сделать расчеты на наших цифрах. Оговоримся, что учитываем только взрослых, потому что в больницы гораздо чаще попадают именно они. Сначала пессимистический сценарий.
В Эстонии в настоящее время вакцинировано около 715000 взрослых и 340000 не вакцинировано. При условии 2% вероятности развития болезни и 60% дополнительной защиты вакциной (40% заболеют), тогда количество заболевших вакцинированных пациентов должно быть 715000 * 0,02 * 0,4 = 5720. Невакцинированных пациентов должно быть 340000 * 0,02 = 6800. Если нормальная вероятность обращения в больницу составляет 10%, а дополнительная защита вакцины от серьезных осложнений составляет 60%, то вакцинированные отправятся в больницу 5720 * 0,1 * 0,4 = 230, а непривитые — до больницы дойдут 6800 * 0,1 = 680 человек. В этом случае доля вакцинированных в больнице составит 25%.
В действительности защита вакцин может быть даже выше. Например, если это 80%, то в больницу придут 115 вакцинированных и 680 невакцинированных. В этом случае доля вакцинированных в больнице составит всего 15%.
30% вакцинированных людей в настоящее время находятся в больнице, однако возрастное распределение вакцинированных людей отличается от распределения невакцинированных людей. Средний возраст невакцинированных людей ниже, и средний невакцинированный человек также с меньшей вероятностью будет госпитализирован. Это искажает картину и вызывает вопросы о том, действуют ли вакцины.
График, предоставленный Кристой Фишер, показывает, что вакцинированные родители с большей вероятностью будут госпитализированы, чем молодые непривитые люди (группа 20-29 лет). Однако график также показывает, что вероятность обращения в больницу увеличивается с возратом как среди вакцинированных, так и среди невакцинированных лиц. Другими словами, в предыдущем расчете вероятность госпитализации у вакцинированных должна быть ниже, чем 10%.
Из графиков видно, что именно невакцинированные люди вызывают переполненность больниц, поэтому сегодняшние ограничения, увы, необходимы. Если бы доля вакцинированных людей была выше, а люди вакцинированные раньше всех уже получали бы третью дозу, больницы могли бы иметь дело лишь с теми, кто неизбежно заболеет, несмотря на вакцину.
ВЫВОД: ЛОЖЬ. Вакцины не опаснее коронавируса и они эффективны для уменьшения вероятности госпитализации.
Все публикации проекта будут в Telegram канале "Докопаемся до правды", подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.