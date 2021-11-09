Самые распространенные мифы о коронавирусе: опасность и неэффективность вакцины — это ложь

По состоянию на 19 октября в октябре скончались 72 человека с коронавирусом. Из них 14 были вакцинированы, а 52 — нет. Еще у шестерых вакцинационный статус не известен. Все вакцинированные люди были пожилого возраста и, к сожалению, имели сопутствующие заболевания. Вакцина не гарантирует бессмертие.

Как поясняют в Департаменте здравоохранения, это может быть связано с разными причинами — методиками сбора и представления данных о стационарной помощи в разных странах; возрастным составом населения, который варьируется от страны к стране; неравными возможностями систем здравоохранения разных стран. Кроме того, в странах действуют разные стратегии вакцинации, в некоторых — нет ограничений и вообще нет мер инфекционного контроля. Глобальный потенциал госпитализации вакцинированного пациента по всем вакцинам может быть дополнительно оценен с течением времени.

Недавно Департамент здравоохранения опубликовал данные о том, сколько госпитализированных с коронавирусом людей были вакцинированы. В случае Эстонии этот показатель высокий, он колеблется в пределах 30-40%. В сентябре среди финнов госпитализировано 26% вакцинированных. В США вероятность госпитализации привитого человека на 96% ниже, чем непривитого. Разница значительная.

1. Вакцина не опаснее вируса. В случае заражения у непривитого человека вероятность умереть от коронавируса в 11 раз выше, чем у человека с прививкой. В возрасте старше 80 лет риск может увеличиваться до 13 раз ( источник ). Были разговоры о смертельном риске тромбоза из-за вакцин. 775 034 человека получили инъекции в Эстонии, и 24 сообщения о смертельных побочных реакциях были поданы в Государственное агентство по лекарствам. Для четырех из них нельзя исключать связь с вакциной, в остальных случаях — можно. О побочных реакциях, в том числе о повышении температуры или покраснении в месте инъекции, сообщалось 5357 раз (по состоянию на 21.10). От коронавируса погибли 1444 человека.

2. Криста Фишер, профессор математической статистики Тартуского университета, предоставила график (1), который также подтверждает эффективность вакцинации. Темно-серая линия — среднее по населению — сейчас показывает более низкие значения, чем мы были на весеннем пике, но посмотрите на красную линию — это невакцинированые заболевшие. Растет и зеленый график — вакцинированные полностью — но этому есть объяснение: число полностью вакцинированных растет, естественно, что привитые люди также попадают в число инфицированных. На этом графике видно, что непривитая часть общества пострадала сильнее.





Хотя на основании официальной статистики попавших в больницу пользователи в соцсетях любят делать быстрые выводы, что вакцины кажутся не очень эффективными, они не принимают во внимание возраст людей, загруженность больниц, полученные вакцины, дозы вакцины среди населения в целом и другие факторы.

Коронавирус в первую очередь бьет по пожилым людям, это можно увидеть, посмотрев, какие возрастные группы были госпитализированы. По состоянию на 12 октября лица, госпитализированы как с симптоматическим COVID, так и попавшие в больницу из-за основного заболевания, но имели COVID: 15 человек до 30 лет, 19 человек до 40 лет, 31 человек до 50 лет, В больнице находятся 68 человек в возрасте до 60 лет, 137 человек в возрасте до 70 лет, 110 человек в возрасте до 75 лет, 107 человек в возрасте до 80 лет, в 80+ возрасте 300 человек.

Эти данные не эстонские, а взятые из Соединенного Королевства, но можно сделать расчеты на наших цифрах. Оговоримся, что учитываем только взрослых, потому что в больницы гораздо чаще попадают именно они. Сначала пессимистический сценарий.