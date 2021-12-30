ГРАФИК | Аномалия энергорынка: смотрите, почём в пятницу электричество в Эстонии и какие странные заскоки у цен в Бельгии

Настолько дешевого электричества в Эстонии не было с 19 декабря. По всей видимости, в Европе с ветром стало всё в порядке. В Финляндии средняя суточная цена — 65,04 евро. Цена на свет в Латвии идентична эстонской.

А вот в Бельгии цена на электроэнергию в последний день года будет странной. По данным Nord Pool, там возникла ситуация, когда в течение 12 часов цена уйдет в минус (в отдельные часы до -40,16 евро) . А средняя цена за сутки составит 9,68 евро за мегаватт-час. При этом в предыдущие дни цены были гораздо выше.

От других стран Европы явно отличаются также Германия и Люксембург, где на протяжении пяти часов цены будут отрицательными (но не более, чем -0,06 евро). А среднесуточная стоимость составит завтра 12,13 евро (сегодня — 73,26).