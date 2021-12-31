Легковой автомобиль врезался в припаркованный на обочине грузовик, погиб 70-летний мужчина

30 декабря сообщили о ДТП на 24-м км дороги Пылва-Реола. По первоначальным данным, легковой автомобиль Volkswagen врезался в прицеп грузовика, который был припаркован на правой обочине. У грузовика была включена аварийная сигнализация.

Водитель Volkswagen — 70-летний мужчина — получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия. Кроме водителя в машине никого не было, больше никто в аварии не пострадал.

ДТП произошло на прямом участке дороге с максимально разрешенной скоростью в 90 км/ч. Известно, что оба транспортных средства были исправны и имели соответствующие требованиям покрышки. Могло ли стать причиной ДТП ухудшение здоровья водителя легкового автомобиля либо была другая причина, выяснит делопроизводство.

По словам сотрудника дорожной полиции Агнес Тилксон, в данный момент трудно назвать точную причину аварии — вероятно, свою роковую роль сыграли зимние дорожные условия.

"Тормозной путь на скользкой зимней дороге увеличивается, поэтому крайне важно держать достаточно большую дистанцию с идущей впереде машиной. Тогда это позволит среагировать и в случае, если впереди идущая машина резко затормозит", — сказала Тилксон.

Для выяснения обстоятельств ДТП возбуждено уголовное дело.

В этом году на дорогах Эстонии погибли 55 человек. С участием грузовых автомобилей произошло 137 ДТП, в них погибло 15 и пострадало 164 человека.