ФОТО | У столичного Центрального рынка появился гигантский полотняный фасад

По словам руководителя Центрального рынка Райна Пярна, цель работ по благоустройству — сделать рынок более удобным как для клиентов, так и для торговцев.

”В новом году мы сосредоточимся на планировании нового здания рынка, а пока улучшим внешний вид рынка, чтобы совершать здесь покупки было приятнее, — сказал директор рынка. — Мы обновили парковку, чтобы на время посещения рынка можно было парковать автомобиль бесплатно. Для обновления фасада мы использовали огромное полотно, на котором изображен эскиз нового здания рынка. Мы обновили старый и новый вход и надеемся, что это помогает лучше понять, как будет выглядеть новое здание рынка”.

Рынок стал лучше и для торговцев. ”Уже летом на рынке под открытым небом были обновленные прилавки, летний и осенний сезон, по оценке торговцев, были очень успешными, многие торговцы на зиму перебрались в крытый рынок. Мы обновили отопительную систему главного здания, чтобы в зимние холода торговцам было максимально комфортно работать, — сказал Пярн. — Приятно видеть, что рынок и в зимнее время пользуется популярностью, и люди приезжают сюда за необходимыми продуктами и промтоварами”.

Обновление здания рынка и территории под открытым небом продолжится и в новом году, и в случае самого позитивного сценария новый Центральный рынок откроется в 2025 году. Более точные сроки можно будет устанавливать к началу строительства нового здания.