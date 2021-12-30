Оформи подписку на Delfi и выиграй беспроводные наушники Apple AirPods 2!

Delfi разыгрывает среди своих читателей беспроводные наушники Apple AirPods 2. Беспроводные наушники в современном мире для многих уже незаменимая вещь. Не упустите возможность стать их обладателем. Две пары наушников среди оформивших подписку на Delfi мы уже разыграли. Кто же станет еще одним победителем розыгрыша?