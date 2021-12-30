Оформи подписку на Delfi и выиграй беспроводные наушники Apple AirPods 2!
Delfi разыгрывает среди своих читателей беспроводные наушники Apple AirPods 2. Беспроводные наушники в современном мире для многих уже незаменимая вещь. Не упустите возможность стать их обладателем. Две пары наушников среди оформивших подписку на Delfi мы уже разыграли. Кто же станет еще одним победителем розыгрыша?
Для участия в розыгрыше надо всего лишь оформить БЕСПЛАТНУЮ подписку на новостной портал Delfi до 4 января.
Являясь крупнейшим новостным порталом Эстонии, мы каждый день заботимся о том, чтобы предоставлять читателям самый актуальный, разнообразный и высококачественный контент.
В Delfi вы найдете не только текущие ежедневные новости, но и прогноз погоды, гороскоп, развлекательный портал ”Бублик”, женский портал ”Яна”, домашнюю, интерьерную и садовую тематику ”Декор”, ”Эстонский Экспресс” и многое другое.