ФОТО | Торговый центр Viru выставил за дверь популярный ресторан быстрого питания

"Информация отвечает истине — мы закрыли Hesburger в центре Viru. Наш арендный договор не продлен", — подтвердила директор по развитию Hesburger Иэва Салмела.

Она сообщила, что в данный момент открытие какого-то другого заведения вместо того, что работало в центре Viru, не планируется.

На сегодняшний день у сети быстрого питания в Таллинне работает 19 ресторанов, по всей Эстонии их 48.

По словам коммерческого директора центра Viru Кристель Сооару, о планах на освободившуюся площадь компания сообщит в будущем году.

Насколько известно изданию Ärileht, прекращение договора с Hesburger связано с крупномасштабными работами по обновлению Viru keskus.