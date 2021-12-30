"Его освобождение заденет в обществе чувство справедливости". Педофилу-убийце Василию Очкаленко отказано в УДО(10)
Сегодня Харьюский уездный суд отказал приговоренному к пожизненному лишению свободы Василию Очкаленко в условно-досрочном освобождении (УДО). По мнению суда, это заденет в обществе чувство справедливости.
В 1992 году Очкаленко убил 10-летнюю Светлану Волкову, а также совершил попытку ее изнасилования. 18 дней спустя он пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. О преступной деятельности Очкаленко подробнее читайте здесь.
В 1993 году Очкаленко приговорили к смертной казни, но затем высшую меру заменили пожизненным заключением.
В 2019 году осужденный уже подавал на УДО, но ему было отказано.
Сейчас Очкаленко отбывает наказания по т. н. открытому типу, днем работает на станции сортировки отходов, а на ночь возвращается в тюрьму.
Тюрьма и прокуратура не поддержали ходатайство Очкаленко об УДО.
Суд в своем решении отметил, что отбытые Очкаленко за решеткой 29 лет дают лишь формальные предпосылки для УДО.
По данным регистра наказаний в настоящее время за Очкаленко числится одно непогашенное уголовное наказание. Осужденный совершил сверхтяжкое преступление против жизни человека, а также сексуальное преступление. Поэтому освобождать Очкаленко можно лишь в случае, если опасность рецидива у него будет крайне низкая. По мнению суда, в случае Очкаленко эта опасность всё-таки по-прежнему слишком высокая.
У заключенного в настоящее время есть одно действующее дисциплинарное взыскание, из чего суд может может вынести только одно: если лицо не способно даже в контролируемой среде вести себя законопослушно, то как оно сможет делать это на свободе.
Суд отметил, что у заключенного нет на свободе гарантированного рабочего места. Нынешнее свое наказание он отбывает в том числе и за имущественное преступление - попытку кражи с проникновением. Несмотря на то, что у Очкаленко тогда было рабочее место. Поэтому не исключено, что и сейчас он для решения своих материальных проблем он может совершить новое преступление.
По мнению суда, следует учитывать, что смысл наказания не только в том, чтобы защитить правопорядок или побудить осужденного не совершать более новых преступлений. Речь идет также об полноте ответственности за уже совершенное преступление. Поэтому УДО осужденного зависит не только от того, есть ли основание считать, что он будет в будущем жить законопослушно, а нужно оценивать и то, насколько отбытое наказание является достаточным, учитывая тяжесть совершенных преступлений.
Исходя из вышеизложенного, суд убежден, что УДО заключенного неоправданно и необоснованно. Имеющиеся в пользу осужденного обстоятельства - наличие места жительства и поддержка близких - не перевешивают совершенных преступлений. Суд считает, что нахождение в открытой тюрьме в данный момент будет более положительно влиять на осужденного, чем УДО.
Сегодня условно-досрочное освобождение Василия Очкаленко заденет в обществе чувство справедливости. Осужденный должен прочувствовать всю тяжесть наказания и понести ответственность за совершенное.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
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