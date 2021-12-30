"Его освобождение заденет в обществе чувство справедливости". Педофилу-убийце Василию Очкаленко отказано в УДО

В 1992 году Очкаленко убил 10-летнюю Светлану Волкову, а также совершил попытку ее изнасилования. 18 дней спустя он пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. О преступной деятельности Очкаленко подробнее читайте здесь.

В 1993 году Очкаленко приговорили к смертной казни, но затем высшую меру заменили пожизненным заключением.

В 2019 году осужденный уже подавал на УДО, но ему было отказано.

Сейчас Очкаленко отбывает наказания по т. н. открытому типу, днем работает на станции сортировки отходов, а на ночь возвращается в тюрьму.

Тюрьма и прокуратура не поддержали ходатайство Очкаленко об УДО.

Суд в своем решении отметил, что отбытые Очкаленко за решеткой 29 лет дают лишь формальные предпосылки для УДО.

По данным регистра наказаний в настоящее время за Очкаленко числится одно непогашенное уголовное наказание. Осужденный совершил сверхтяжкое преступление против жизни человека, а также сексуальное преступление. Поэтому освобождать Очкаленко можно лишь в случае, если опасность рецидива у него будет крайне низкая. По мнению суда, в случае Очкаленко эта опасность всё-таки по-прежнему слишком высокая.

У заключенного в настоящее время есть одно действующее дисциплинарное взыскание, из чего суд может может вынести только одно: если лицо не способно даже в контролируемой среде вести себя законопослушно, то как оно сможет делать это на свободе.

Суд отметил, что у заключенного нет на свободе гарантированного рабочего места. Нынешнее свое наказание он отбывает в том числе и за имущественное преступление - попытку кражи с проникновением. Несмотря на то, что у Очкаленко тогда было рабочее место. Поэтому не исключено, что и сейчас он для решения своих материальных проблем он может совершить новое преступление.