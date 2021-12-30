Захарова: Эстония отказала в визе российскому журналисту. МИД Эстонии: заявитель имеет право обжаловать решение

Сегодня на брифинге Захарова заявила, что Россия считает предвзятым решение Эстонии отказать в выдаче визы российскому журналисту.

"Мы призываем профильные международные структуры, прежде всего Международную ассоциацию спортивной прессы, дать должную оценку действиям Таллинна и содействовать в урегулировании этой вызывающей глубокое недоумение ситуации", — цитирует Захарову РИА Новости.

По ее словам, существует минимальная возможность, что решение Эстонии вызвано ошибкой. "Возможно (ошибка), но тогда эстонские власти должны объясниться", — добавила она.

Как прокомментировали RusDelfi в Министерстве иностранных дел Эстонии,

если заявителю отказывают в выдаче визы, то его информируют об отрицательном решении с указанием причины.

Заявитель имеет право обжаловать решение. В этом случае его информируют о процедуре, которой необходимо следовать, о компетентном органе, куда подавать заявление и сроках подачи.

Как обращает МИД Эстонии, все поданные заявки на получение визы рассматриваются в соответствии с Визовым кодексом Европейского Союза и другим правовыми актами.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.