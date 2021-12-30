Захарова: Эстония отказала в визе российскому журналисту. МИД Эстонии: заявитель имеет право обжаловать решение(36)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в соцсетях, что Эстония отказала журналисту "РИА Новости" Анатолию Самохвалову в выдаче визы для освещения чемпионата Европы-2022 по фигурному катанию. По ее словам, посольство Эстонии в Москве объяснило свое решение угрозой внутренней безопасности государства. МИД Эстонии отмечает, что заявитель имеет право обжаловать решение об отказе в выдаче визы.
Сегодня на брифинге Захарова заявила, что Россия считает предвзятым решение Эстонии отказать в выдаче визы российскому журналисту.
"Мы призываем профильные международные структуры, прежде всего Международную ассоциацию спортивной прессы, дать должную оценку действиям Таллинна и содействовать в урегулировании этой вызывающей глубокое недоумение ситуации", — цитирует Захарову РИА Новости.
По ее словам, существует минимальная возможность, что решение Эстонии вызвано ошибкой. "Возможно (ошибка), но тогда эстонские власти должны объясниться", — добавила она.
Как прокомментировали RusDelfi в Министерстве иностранных дел Эстонии,
если заявителю отказывают в выдаче визы, то его информируют об отрицательном решении с указанием причины.
Заявитель имеет право обжаловать решение. В этом случае его информируют о процедуре, которой необходимо следовать, о компетентном органе, куда подавать заявление и сроках подачи.
Как обращает МИД Эстонии, все поданные заявки на получение визы рассматриваются в соответствии с Визовым кодексом Европейского Союза и другим правовыми актами.
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