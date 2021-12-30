ФОТО | Сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили 80 000 контрабандных сигарет

23 декабря в нарвский железнодорожный пункт пропуска прибыл перевозящий удобрения товарный поезд из Российской Федерации. Во время анализа рентгеновского изображения у сотрудников таможни появились подозрения, что в вагонах поезда может находиться запрещенный к провозу товар. Поезд был направлен на дополнительный таможенный контроль, В ходе досмотра в грузовом отсеке поезда, закопанными в удобрения, были обнаружены 10 упаковок сигарет марки „NZ Gold” с белорусским акцизом. В каждой упаковке было по 8000 сигарет.

По словам руководителя НТД по таможенному контролю на внешней границе Антса Кутти, контрабандисты пытаются воспользоваться праздниками, в надежде, что в это время таможенники будут перегружены. ”Мы в курсе их методов, поэтому активно проверяем товарные поезда. Особенно активно мы делаем это в праздничное время. Работа таможни — защищать экономику и общество Эстонии и Европейского союза. Мы эту задачу выполняем в течении всех 24 часов все 365 дней в году”, — говорит Кутти.