В Таллинне насладиться новогодним фейерверком можно будет в нескольких местах

В шести районах столицы состоится семь фейерверков, чтобы каждый житель города мог насладиться салютом недалеко от дома или даже из окна собственной квартиры.

В Кесклинне салют будет организован на Рейди теэ, в районе пляжа Инглиранд. Протяженность променада позволяет обеспечить рассредоточение горожан. В случае ясной погоды насладиться праздничным фейерверком можно будет с самых разных точек — от центра города до Пирита, а также с ласнамяэского глинта и Певческого поля. В новогоднюю ночь море станет прекрасным фоном для завораживающего зрелища.

Самый высокий салют города состоится в Пирита — он будет запущен на высоте 175 метров с Таллиннской телебашни. Фейерверк будет хорошо виден в Ласнамяэ, Кесклинне и Пирита — например, находясь в районе пляжа, на Вабаыхукооли теэ или возле гостиницы Ecoland в Мяхе.

Два салюта будут организованы в Ласнамяэ: один рядом с торговым центром ”Котка”, а второй — в парке Тондилоо. За происходящим возле торгового центра ”Котка” удобнее всего будет наблюдать с площадки возле культурного центра ”Линдакиви” и с мостов Лаагна теэ. Фейерверком в восточной части парка Тондилоо будет удобнее всего любоваться, находясь в самом парке или на площадке рядом с магазином Maxima XXX на Линнамяэ теэ.

В Хааберсти фейерверк по традиции состоится у пруда Ыйсмяэ, в Мустамяэ — у пруда Пардитийги, а в Пыхья-Таллинне — на Штромке. В Кристийне и Нымме отдельных салютов организовано не будет.

Во время фейерверков, организованных районными управами, за безопасностью и рассредоточением горожан будут следить сотрудники Муниципальной полиции в сотрудничестве с охранными фирмами. Организаторы фейерверков позаботятся и о том, чтобы после салютов площадки были приведены в порядок.

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