"Мог бы быть сейчас цыганским бароном". В детстве Алара Кариса чуть не украли цыгане

"Я тогда был маленьким мальчиком четырех или пяти лет. Мы пошли с бабушкой на рынок в Тарту, чтобы купить еды. В то время цены на рынке были ниже, чем в магазинах", — вспоминает Карис.

В один момент кто-то из продавцов спросил у бабушки: мол не с вами ли был тот мальчик в белой шубе? Бабушка ответила, что с ней — но где же он?

На это продавец сказала, что цыгане забрали мальчика с собой. В то время в Ихасте в Тарту был палаточный лагерь цыган. "Меня забрали от них еще у Тартуского автобусного вокзала", — говорит Карис.

Он признается, что не знает, как именно его спасали от цыган, и сам о том, как его пытались украсть, ничего не помнит: "Не знаю, какие планы были у цыган в отношении меня. Но какой-то план должен был быть, раз они взяли с собой мальчика со светлыми волосами в белой шубе".

"Возможно, я мог бы быть сейчас цыганским бароном", — смеется президент.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.