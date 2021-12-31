Новости Эстонии
31.12.2021, 07:30

Когда любовь проходит: житель Эстонии пытался отсудить у сожительницы все подарки, в том числе и люксовый автомобиль

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Foto: Stanislav Lazarev / Shutterstock
Летом 2021 года вступило в силу постановление суда по необычному делу, в рамках которого мужчина после расставания с сожительницей требовал компенсацию за дорогой автомобиль, который сам же подарил ей.

В сентябре 2018 года мужчина взял в кредит для своей сожительницы новый Range Rover Evoque, потому что хотел, чтобы она "ездила на престижной и новой машине". Цены на такие автомобили начинаются от 48 000 евро. Во время отношений с сожительницей мужчина делал ей и другие ценные подарки.

После того, как их отношения закончились, мудчина начал требовать у женщины вернуть его подарки. Поэтому поздней осенью 2019 года он подал в суд иск против бывшей сожительницы на 15 000­­ евро, требуя возврата взноса и выплат по кредиту за Range Rover.

Харьюский уездный суд удовлетворил иск, но Таллиннский окружной суд посчитал, что дорогой автомобиль был подарком, а "конец отношений не является обстоятельством, дающим основания требовать компенсацию расходов". В итоге мужчине пришлось еще и покрыть производственные расходы.

Кстати, мужчина не только взял в кредит автомобиль для этой сожительницы — для своей предыдущей пассии он т вовсе купил три автомобиля.

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