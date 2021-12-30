Экономика
30.12.2021, 09:56

Что читают в Эстонии? ТОП-10 самых популярных книг на русском языке в 2021 году

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ФОТО: Pixabay

Ищете что почитать? Тогда вам сюда! Сеть книжных магазинов Rahva Raamat в преддверии нового года составила топ книг на русском языке, которые в 2021 году продавались больше всего.

ТОП-10 самых популярных книг на русском языке в 2021 году:

  • "Разговорник. Мой эстонский язык. Скорая помощь в эстонском языке” (составители Инга Мангус, Мерге Симмул)
  • "Tere! Учебник эстонского языка для начинающих” (составители Инга Мангус, Мерге Симмул)
  • ”1984” (Джордж Оруэлл)
  • ”Сипсик” (Эно Рауд)
  • ”Самоучитель эстонского языка” (Михаил Стальнухин)
  • ”НЕ ТУПИ. Только тот, кто ежедневно работает над собой, живет жизнью мечты” (Джен Синсеро)
  • ”Эшелон на Самарканд” (Гузель Яхина)
  • ”Поки” (Эдгар Вальтер)
  • ”Мастер и Маргарита” (Михаил Булгаков)
  • ”Тайна Персидского дома и другие истории нарвских подземелий” (Александр Опенко)
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