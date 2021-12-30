30.12.2021, 09:56
Что читают в Эстонии? ТОП-10 самых популярных книг на русском языке в 2021 году(1)
ФОТО: Pixabay
Ищете что почитать? Тогда вам сюда! Сеть книжных магазинов Rahva Raamat в преддверии нового года составила топ книг на русском языке, которые в 2021 году продавались больше всего.
ТОП-10 самых популярных книг на русском языке в 2021 году:
- "Разговорник. Мой эстонский язык. Скорая помощь в эстонском языке” (составители Инга Мангус, Мерге Симмул)
- "Tere! Учебник эстонского языка для начинающих” (составители Инга Мангус, Мерге Симмул)
- ”1984” (Джордж Оруэлл)
- ”Сипсик” (Эно Рауд)
- ”Самоучитель эстонского языка” (Михаил Стальнухин)
- ”НЕ ТУПИ. Только тот, кто ежедневно работает над собой, живет жизнью мечты” (Джен Синсеро)
- ”Эшелон на Самарканд” (Гузель Яхина)
- ”Поки” (Эдгар Вальтер)
- ”Мастер и Маргарита” (Михаил Булгаков)
- ”Тайна Персидского дома и другие истории нарвских подземелий” (Александр Опенко)