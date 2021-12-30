Газ в Европе рекордно подешевел

По состоянию на 19:34 по московскому времени газ подешевел еще сильнее, до 1145,06 доллара за тысячу кубометров. Европейские цены на газ падают шестой день подряд (самое продолжительное снижение за год) из-за комплекса благоприятных для региона факторов. США существенно увеличили поставки СПГ в Европу — сейчас туда направляется целая флотилия танкеров, некоторые из них ранее направлялись в Азию, а затем сменили курс. По данным National Grid, потоки с терминалов Isle of Grain и Milford Haven в Великобритании с 24 декабря выросли более чем на 20 процентов. Ожидается, что в ближайшие выходные поток грузов из США в европейские порты вырастет на треть.