ЧП и криминал
30.12.2021, 07:43

В Viimsi Spa ночью загорелась баня

 
Foto: Anni Õnneleid

В находящемся в Виймси спа-центре Viimsi Spa ночью загорелась баня. Спасатели ликвидировали пожар.

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Viimsi Spa в 3:07. Пожар удалось ликвидировать в течение часа.

Из отельных номеров были эвакуированы постояльцы, после чего им разрешили вернуться в свои номера. Во время пожара никто не пострадал.

Ранним утром спасатели были еще на месте происшествия — проветривали помещения спа от дыма.

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