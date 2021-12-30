В Viimsi Spa ночью загорелась баня

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Viimsi Spa в 3:07. Пожар удалось ликвидировать в течение часа.

Из отельных номеров были эвакуированы постояльцы, после чего им разрешили вернуться в свои номера. Во время пожара никто не пострадал.