30.12.2021, 07:43
В Viimsi Spa ночью загорелась баня
Foto: Anni Õnneleid
В находящемся в Виймси спа-центре Viimsi Spa ночью загорелась баня. Спасатели ликвидировали пожар.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Viimsi Spa в 3:07. Пожар удалось ликвидировать в течение часа.
Из отельных номеров были эвакуированы постояльцы, после чего им разрешили вернуться в свои номера. Во время пожара никто не пострадал.
Ранним утром спасатели были еще на месте происшествия — проветривали помещения спа от дыма.