Цены на продукты питания за последнее десятилетие достигли рекордно высокого уровня

Говоря о долгосрочной перспективе, Йозинг отметила, что Европа привыкла к очень низким ценам на продукты питания, и задалась вопросом, должно ли так быть на самом деле.

Хотя цены на продукты питания составляют четверть расходов семей, Йозинг отметила, что эта доля может быть еще больше, когда речь идет о защите животных и окружающей среде: "А что если экономить на других расходах? Ведь семьи много тратят денег на алкоголь, развлечения, средства коммуникации".

"Очевидно одно: рост цен на продукты питания еще не закончился", — сказала Йозинг и уточнила, что в начале следующего года некоторые товары подорожают еще больше, поскольку общее изменение цен дойдет до Эстонии с опозданием.

"Больше всего подорожали нефть и зерновые, что сказывается на ценах на мясо", — пояснила она.

Хотя продукты питания последние десять лет росли в цене, по словам Йозинг, некоторые вещи стали, наоборот, дешевле, например, расходы на коммуникационные услуги. "Иногда дешевеют и некоторые молочные продукты, а цены на хлеб относительно стабильны", — добавила она.