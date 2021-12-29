29.12.2021, 22:30
Сделка года: Stockmann продал здание своего торгового центра в Таллинне. Имя покупателя стало неожиданностью
Foto: Henrik Osula
Финский торговый концерн Stockmann продал расположенные в Таллинне и Риге здания торговых центров за 87 млн евро инвестиционному подразделению предприятия Viru Keemia Grupi (VKG).
Stockmann сообщил бирже, что в полном объеме использует полученные от продажи средства для снижения долговой нагрузки. Stockmann останется в торговых центрах на правах арендатора.
Группа Stockmann намерена продать и находящийся в центре Хельсинки дом торговли.
В таллиннском здании Stockmann арендная площадь составляет 22 980 квадратных метров.
Покупателем выступила компания VKG Invest.