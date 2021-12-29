Экономика
29.12.2021, 22:30

Сделка года: Stockmann продал здание своего торгового центра в Таллинне. Имя покупателя стало неожиданностью

 
Танель Саарманн, Ärileht
Foto: Henrik Osula

Финский торговый концерн Stockmann продал расположенные в Таллинне и Риге здания торговых центров за 87 млн евро инвестиционному подразделению предприятия Viru Keemia Grupi (VKG).

Stockmann сообщил бирже, что в полном объеме использует полученные от продажи средства для снижения долговой нагрузки. Stockmann останется в торговых центрах на правах арендатора.

Группа Stockmann намерена продать и находящийся в центре Хельсинки дом торговли.
В таллиннском здании Stockmann арендная площадь составляет 22 980 квадратных метров.

Покупателем выступила компания VKG Invest.

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