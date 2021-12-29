Восемь столичных пунктов вакцинации продолжат работу до конца года

В расположенном на площади Вабадузе пункте тестирования наряду с PCR-тестом можно бесплатно сдать экспресс-тест на антиген Covid-19. В канун Нового года, 31 декабря, все пункты работают до 19 часов, 1 января они будут закрыты. С 2 января 2022 года продолжат работу четыре пункта профилактики коронавирусной инфекции.

”В столичных пунктах профилактики коронавирусной инфекции можно еще в этом году получить бустерную дозу вакцины. Предварительная регистрация не требуется. Пожилым членам семьи можно вызвать прививочную бригаду на дом, — сказала координатор столичной горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — Учитывая тенденцию к росту заболеваемости, необходимо подготовиться к возможной вспышке коронавирусной инфекции в новом году. Имеет смысл пройти вакцинацию и при первой возможности получить бустерную дозу вакцины, ведь она дает гораздо лучшую защиту от тяжелого заболевания”.

По словам Эстер Эпик, услуга бесплатного экспресс-тестирования представляет собой дополнительную профилактическую меру — к примеру, она позволяет снизить риски перед встречей с пожилыми или входящими в группу риска людьми.

”Тестирование проводится с помощью профессиональных экспресс-тестов на антиген, которые используются в медицинских учреждениях. Работник здравоохранения на месте помогает с проведением теста. В случае позитивного результата человек направляется на PCR-тест в том же пункте тестирования”, — отметила Эпик, добавив, что в течение трех первых дней было сделано 811 экспресс-тестов, 33 из них оказались положительными.

Пункты консультирования и вакцинации, расположенные в Haabersti Rimi (Хааберсти, 1), на парковке Linnamäe Maxima (Линнамяэ теэ, 57), в торговых центрах ”Кристийне” (Эндла, 45) и ”Юлемисте” (Суур-Сыямяэ, 4), в культурном центре ”Линдакиви” (Коорти, 22), в общественном центре Пыхья-Таллинна (Кари, 13) и возле Балтийского вокзала, до нового года открыты по будням с 12 до 19 часов, по выходным — с 10 до 17 часов. 1 января эти пункты закрыты.