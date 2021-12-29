ВИДЕО | Департамент здоровья: на следующей неделе мы увидим более 1000 заболевших в день

"Цифры показывают, что "омикрон" или уже является доминирующим или таковым вскоре станет, — говорит Сепп. — Самую большую озабоченность вызывает Тарту, но и в Харьюмаа случаи "омикрона" тоже пошли в рост".

Сегодня на пресс-конференции Департамента здоровья вновь прозвучал призыв к жителям Эстонии сделать бустерную прививку от COVID-19.

"Данных по Эстонии недостаточно, чтобы делать окончательные выводы, но если мы посмотрим на зарубежные данные, что там ясно видно, что вероятность заражения людей, которые получили три дозы вакцины от коронавируса, мепнее вероятно", — сказала Сепп.

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