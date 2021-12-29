Подрабатывающий таксистом Репинский не собирается уходить из Рийгикогу: "будет нечестно, если я откажусь от мандата"

О внезапном повороте в карьере политика стало известно около месяца назад, когда выяснилось, что Репинский начал активно выполнять заказы через приложение таксоизвоза Bolt. При этом оказалось, что он работал таксистом и во время того, как в Рийгикогу шло заседание. Репинский уверяет, что в этот момент на нем все же были наушники, через которые он слушал заседание.

Председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд прокомментировал, что если работоспособность Репинского не восстановится, то ему стоит отказаться от своего мандата.

"Если Мартин не выдерживает нагрузку, то в ближайшей истории есть хорошие примеры отказа от мандата, но сегодня я исхожу из его обещания отстаивать свои темы", — добавил Карилайд.

Сам Мартин Репинский сообщил Delfi, что планирует совмещать две специальности: таксиста и депутата. "Останусь в Рийгикогу, пока он будет в этом составе. Избиратели дали мне мандат, будет нечестно, если я от него откажусь", — добавил он.

По его словам, он общался в связи с этим вопросом как с Карилайдом, так и с лидером партии и спикером Рийгикогу Юри Ратасом. В итоге они пришли к соглашению, что во время заседаний Рийгикогу Репинский больше не будет заниматься таксоизвозом.

До следующих выборов в Рийгикогу осталось менее 14 месяцев, они пройдут 5 марта 2023 года. Планирует ли Репинский снова баллотироваться в Рийгикогу или же хочет полностью посвятить себя новой специальности? Репинский говорит, что еще достаточно времени, чтобы принять решение, и ничего не исключает.

Напомним, что на посту депутата Рийгикогу Репинский зарабатывает 4399,43 евро в месяц.