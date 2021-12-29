Банк назвал четыре распространенных заблуждения о мошенниках

Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк рассказывает о том, какие заблуждения существуют у людей относительно мошенничества или мошенников и соответствуют ли они действительности.

1. Мошенник — это человек в чёрном

По словам Кийка, не стоит думать, что мошенник — это человек в чёрной маске, сидящий в темной комнате и звонящий по случайным телефонным номерам. На самом деле мошенники сегодня очень организованны и продумывают свою деятельность до мелочей. "Всё происходит по установленному образцу и точно заданной структуре. Например, если мы говорим о кол-центрах, откуда поступают мошеннические звонки, то там существует продуманное разделение задач между людьми и у каждого человека есть своя роль", — сказал он.

2. Неважно, приму ли я решение сейчас или позже

Мошенники часто играют на эмоциях людей. Например, предлагают им большой доход от инвестиционной сделки или, наоборот, объясняют им, что с их деньгами что-то не так и нужно действовать немедленно. По словам Кийка, многие жертвы могли бы избежать попадания в ловушку мошенников, если бы сохраняли спокойствие и дважды подумали, что делать дальше. Явным признаком опасности таких звонков является ситуация, когда на людей оказывают давление с целью заставить их быстро принять важное решение.

3. В ловушку попадают только пенсионеры

Хотя можно подумать, что в ловушку мошенников попадают в основном пожилые люди, на самом деле всё обстоит иначе. "Телефонные мошенники звонят всем, будь то молодые или пожилые люди", — сказал Кийк, опровергая распространённое заблуждение.

4. Вы обязательно получите свои деньги обратно

Можно ли вернуть свои деньги, если вы попались на удочку мошенников? К сожалению, обычно это очень сложно, и результат не гарантирован. "Ни в одном из случаев банк не может гарантировать, что человек получит обратно деньги, которые он потерял в результате мошенничества. Это зависит от множества деталей: сколько времени прошло, кому или куда ушёл платёж, каков был характер сделки и так далее, — отметил Кийк. — Гораздо легче не отдавать деньги, чем потом пытаться получить их обратно. Последнее во много раз сложнее".