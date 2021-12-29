РАСПИСАНИЕ | В Таллинне в новогоднюю ночь будут совершаться дополнительные отправления общественного транспорта

Дополнительные отправления предусмотрены на трамвайных маршрутах № 1 и 4, троллейбусных линиях № 1 и 3 и автобусных маршрутах № 1A, 18, 34A, 40, 42, 60, 63, 67 и 68. Из центра города последний троллейбус № 1 отправится в 2.45, автобус № 34А — в 2.15, автобус № 63 — в 2.45, автобус № 68 — в 2.45, остальные маршруты — в 3.00.

31 декабря общественный транспорт будет работать по графику рабочего дня, а 1 января — по воскресному расписанию.

”В новогоднюю ночь в центре города передвигается много людей, и ночной транспорт позволит им удобно и безопасно добраться до дома, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — В новогоднюю ночь на линию выйдут двухсекционные автобусы и троллейбусы, а также трамваи большей вместимости. Это будет способствовать рассредоточению людей и позволит избежать распространения вирусов”.

В новогоднюю ночь автобусы № 1A и 34A будут отправляться из центра города с остановки ”Хобуяама” (перед бывшим магазином ”Таллинн”), ночные автобусы № 18 и 40 — с остановки ”Хобуяама” (возле бывшего здания главпочтамта), ночные автобусы № 42, 60, 63, 67 и 68 — с обычных остановок.

Дополнительные отправления общественного транспорта 31 декабря после полуночи

Трамвай № 1 отправится с остановки ”Хобуяама” в направлении Копли в 01.00, 02.00 и 03.00, в направлении Кадриорга — в 00.45, 01.45 и 02.45.

Трамвай № 4 отправится с остановки ”Хобуяама” в направлении Пярнуского шоссе в 01.30, 02.00 и 03.00, в направлении аэропорта — в 01.00, 01.30 и 02.30.

Троллейбус № 1 отправится с остановки ”Каубамая” в 00.45, 01.15, 01.45, 02.15 и 2.45, с другого конца линии — в 00.20, 00.50, 01.20, 01.50 и 02.20.

Троллейбус № 3 отправится с остановки ”Каубамая” в 01.00, 01.30, 02.00, 02.30 и 03.00, с другого конца линии — в 00.35, 01.05, 01.35, 02.05 и 02.35.

Автобус № 1A отправится из центра города в 01.00, 01.30, 02.00, 02.30 и 03.00, с другого конца линии — в 01.30, 02.00, 02.30 и 3.00.

Автобус № 18 отправится из центра города в 01.00, 01.40, 02.20 и 03.00, с другого конца линии — в 01.35 и 02.15.