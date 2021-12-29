С 29 декабря разрешается выход пешком на лед Чудского озера

Пешком разрешен выход на эти озера:

∙ Чудское (кроме территории от Омеду до Кодавере)

∙ Ванику

∙ Пабра

∙ Крийва

Пешком и на легких транспортных средствах разрешен выход на водоемы:

∙ Псковское озеро

∙ Теплое озеро

∙ Нарвское водохранилище

Полностью запрещен выход на:

∙ реку Нарва

∙ озеро Паттина

При выходе на лед на транспортном средстве регистрация выхода обязательна. Для этого следует создать аккаунт на сайте самообслуживания www.piiriveekogu.ee, после чего есть две возможности, как сообщать о своем выходе и возвращении:

Выход на приграничный водоем и возвращение можно зарегистрировать СМС-сообщением на номер +372 5700 0001. При выходе надо послать сообщение с текстом "Algus" или "A" и при возвращении "Lopp" или "L".

Свой выход и возвращение можно зарегистрировать и на сайте www.piiriveekogu.ee.

Информация о выходе на лед ЗДЕСЬ.