Как возникло автобусное движение в Нарве?

В посёлке Водава за одним из хуторов есть необычное кладбище, которое называется „Kaldakodu kalmistu”. Необычность кладбища состоит в том, что на нём находится всего одна могила с установленной на ней памятником. Памятник усыновлен Антону Хеку (1898- 1936).

Кем был Антон Хек и как он связан с историей города Нарва? Если изучить архивные материалы, то окажется, что Антон Хек был одним из основателей автобусного движения в городе Нарва.

История автобусного сообщения в Нарве начинается в 1922 году с открытия регулярной линии Нарва — Нарва-Йыэсуу. Перевозке на этой линии начала выполнять компания Лауэрфельд и компания. Поздyнее в 1924-25 годы компания Нобе также откроет линию Нарва — Аувере- Нарва. Автобусные перевозки тех лет осуществлялись 15 местными автобусами фирмы ”Рено”.

В 1930-е годы в Нарве появляется две крупных предпринимателя, которые поделят между собой рынок автобусных перевозок. Первым их них был Ханс Паап, который со своим сыном Имантом Паапом будут осуществлять внутригородские перевозки на автобусах фирмы ”Шевроле” и ”Федерал”. Самым вместительным был ”Федерал”, который вмещал 32 пассажира.

Внутригородские линии связывали центр города с Кренгольмом, Суконной фабрикой, Речным портом и портом Кулгу. Ханс Паап был одним из первых автовладельцев в Нарве ещё до Первой мировой войны.

Другим крупным владельцем автобусов и большегрузных автомобилей был Антон Хек. Он начинал, ещё в 1920- е годы, как водитель автобуса, а уже к 1936 году являлся владельцем автопарка из 6 автобусов и 2 грузовиков. В Усть-Нарве у него были гаражи и ремонтные мастерские. Его автобусы обслуживали пригородные линии связывая Аувере и Нарва-Йыэсуу с Нарвой. В Усть-Нарву по рабочим дням и субботам автобусы отправлялись каждый час, по воскресеньям каждые 15 минут.