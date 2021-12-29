ВИДЕО | Департамент здоровья: в Эстонии доминирует "омикрон". Среди заразившихся есть и те, кто получил третью дозу вакцины

Рагнар Вайкнеметс заявил, что по сравнению с некоторыми другими странами жизнь в Эстонии протекала практически как обычно и за это нужно поблагодарить тех, благодаря кому это было возможно. "Для медицинских работников год был очень сложным, им даже пришлось иногда работать ценой своей жизни. Мы им крайне благодарны", — сказал он.

Тем не менее, омикрон-штамм коронавируса вызвал четвертую волну. Вайкнеметс говорит, что он более заразный, чем дельта-штамм и легче преодолевает иммунную защиту организма, но при это вероятность тяжелого заболевания ниже, что является положительным фактором.

Тем не менее, высокая заражаемость может свести этот плюс на нет, так как нагрузка с больниц может сместиться на скорую помощь и семейных врачей.

Вайкнеметс сообщил, что холодильный склад Департамента здоровья находится теперь в новом месте, а для управления им была создана более четкая структура.

Он призывает всех провести новый год в узком кругу и обязательно получить бустерную дозу вакцины.

Ханна Сепп сообщила, что на прошлой неделе уровень заражения вырос на 17% и показатель заболеваемости R составляет 1,1, однако на самом деле уровень может быть выше, так как вов время праздников тестирование было ниже.

Больше всего заражение выросло в Южной Эстонии — на целых 50%. Заражение преобладает в возрастных группах 15-19 и 20-24.

Сепп констатировала, что "омикрон" стал доминирующим штаммом в Эстонии и выявлен уже в 2392 случаях заражения. Его инкубационный период составляет три дня, то есть меньше, чем у дельта-штамма. Вайкнеметс добавил, что бустерная доза дает хорошую защиту от "омикрона".

Тем не менее, по словам Сепп, среди заразившихся коронавирусом есть и те, кто получил третью дозу вакцины, но их болезнь протекает в крайне легкой форме.

Урмас Суле поведал, что на прошлой неделе среди 29 скончавшихся пациентов с коронавирусом все кроме одного не были вакцинированы, что свидетельствует об эффективности вакцины.