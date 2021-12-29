Суд постановил: 30 сотрудников Департамента полиции и погранохраны должны вакцинироваться к 7 января или будут уволены

Порядка 40 служащих и работников Департамент полиции и погранохраны подали апелляцию в окружной суд для получения первичной правовой защиты в связи с обязательством вакцинации. Окружной суд решил удовлетворить только ходатайство беременных о первичной правовой защите до окончания судебного производства, в их случае следует на это время остановить требование вакцинации.

В отношении остальных приблизительно 30 работников окружной суд дал дополнительный срок до 7 января 2022 года, в течение которого работники могут пройти вакцинацию для сохранения рабочего места.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны издал приказ от 3 ноября 2021 года, согласно которому условием работы на всех должностях департамента стало прохождение вакцинации против вируса, вызывающего заболевание COVID-19. Адвокат адвокатского бюро Pallo&Partnerid Яаника Рейлик-Бахофф подала в суды четыре жалобы от имени служащих и работников Департамента полиции и погранохраны от порядка 60 человек.

В двух жалобах административный суд предоставил заявителям первичную правовую защиту до конца судебного разбирательства основании, что пандемия является временной, а прекращение трудовых и служебных отношений окончательное и связано с рядом неблагоприятных последствий для лиц. Административный суд указал, что Департаменту полиции и погранохраны необходимо рассмотреть другие, более пропорциональные меры, в том числе тестирование, которое считается возможным и достоверным, например, в школах, а также при въезде в страну в соответствии с распоряжениями Правительства Республики.

В случае двух других жалоб административный суд не удовлетворил ходатайство о первичной о правовой защите, сославшись на то, что Департамент полиции и погранохраны продлил срок вакцинации до 20 декабря 2021 года, и поэтому суд не видит там никаких правовых нарушений.