ФОТО И ВИДЕО | Световые фигуры создали в столичном Кристийне сказочное настроение

”Парки и зеленые насаждения — это слова, которые характеризуют Кристийне, поэтому в зимние месяцы мы делаем акцент на красивом освещении и инсталляциях. В нашем районе в декабре мы украсили более десяти крупных объектов. Праздничным сверканием можно насладиться в парке Ряэгу, парке Лёвенрух, улице Марси в Тонди, а также на улицах и в зеленых зонах всех микрорайонов Кристийне”, — сказал старейшина района Яанус Рийбе. ”Я призываю вас проводить больше времени на свежем воздухе и гулять вместе с друзьями или семьей”, — добавил Рийбе.

Как и в прошлом году, главные магистрали Кристийне декорированы рождественскими украшениями, а вокруг можно видеть множество красиво освещенных деревьев. В качестве новинки микрорайон Лилле получил уникальное цветочное световое оформление для зеленой площадки улицы Ваарика. В Лиллекюла, недалеко от улицы Эндла, распустились большие цветы лотоса. На улице Самму возле бывшего военного училища Тонди создана аллея со старинными фонарями. Красивые световые фигурки животных и птиц появились на деревьях во дворах детских садов Муйнасюту и Винди. Двор многоквартирных домов на улице Тедре-Кульднока украшает стая лебедей.

Если прошлой зимой восхищение вызвала пара белых медведей, наблюдающих за сценой в парке Левенру, то в этом году это место украшают медведица с медвежонком, гордые олени и сверкающая ель. К радости детей, в парк Ряагу привезли пингвинов, снеговика в забавном котелке и коробки с подарками. Световые декорации есть и в других парках района — в Седерхельме и Тондимыйза. Кроме того, многие жители района украсили свои дома и сады, окна и дворы, чтобы радовать прохожих.

Управа Кристийне приглашает всех прогуляться вечером по району, чтобы открыть для себя эти сказочные световые фигуры и украшения. "Гуляйте вместе с семьей и друзьями, ведь вместе веселее. Красивое зрелище вызывает у всех хорошее настроение, свежий воздух улучшает самочувствие, а мороз бодрит. Счастья вашим сердцам!" - призывает управа.