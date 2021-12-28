Заслуженного эстонского прокурора подозревают в даче ложных показаний(4)
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Прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Аро Сийнмаа подозревают в даче ложных показаний. Несмотря на то, что он является фигурантом уголовного дела, расследованием которого руководит Полиция безопасности (КаПо), ему разрешили в силу презумпции невиновости продолжить службу.
Согласно пресс-релизу, который во вторник распространила Государственная прокуратура, Сийнмаа проходил свидетелем по одному из делопроизводств о проступке. Позднее у правоохранителей появились основания считать, что на допросе прокурор дал ложные показания. В итоге из свидетеля он превратился в подозреваемого, пишет rus.err.
Известно, что 22 декабря прокурор был задержан сотрудниками КаПо, но после проведения процессуальных действий его отпустили.
По словам генерального прокурора Андреаса Пармаса, задача силовиков — как можно быстрее провести расследование, чтобы понять, являются ли предъявленные подозрения необоснованными или все же имеются основания для предъявления Аро Сийнмаа официальных обвинений.