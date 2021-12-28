Заслуженного эстонского прокурора подозревают в даче ложных показаний

Согласно пресс-релизу, который во вторник распространила Государственная прокуратура, Сийнмаа проходил свидетелем по одному из делопроизводств о проступке. Позднее у правоохранителей появились основания считать, что на допросе прокурор дал ложные показания. В итоге из свидетеля он превратился в подозреваемого, пишет rus.err.

Известно, что 22 декабря прокурор был задержан сотрудниками КаПо, но после проведения процессуальных действий его отпустили.

По словам генерального прокурора Андреаса Пармаса, задача силовиков — как можно быстрее провести расследование, чтобы понять, являются ли предъявленные подозрения необоснованными или все же имеются основания для предъявления Аро Сийнмаа официальных обвинений.