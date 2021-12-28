"Один из самых классных операторов Эстонии". Ушел из жизни Прийт Вехм, первый человек, переплывший Финский залив

О смерти Прийта Вехма в Facebook сообщил его друг Александр Хоботов.

"Грустно, какие люди уходят. Прийт Вехм — один из самых классных операторов, с которыми доводилось работать. А еще он был пловец на длинные дистанции — переплывал Финский залив. В Ида-Вирумаа, около своего дома, он высадил более трех тысяч дубов. Спи спокойно, мужик".

Помимо работы на телевидении Прийт любил также природу и новые вызовы. В 2005 году он переплыл через залив Вяйнамере с материка на Хийумаа. "Было холодно, тело посинело. Но я хотел себя испытать", — пояснил тогда Вехм газете Õhtuleht.

"В холодной воде я подумал, что это будет последний раз, когда я полез в открытое море", — признался Вехм, говоря о своем заплыве длиной 26,4 км, ставшим для него настоящим испытанием.

Но это оказалось лишь разминкой перед событием 2008 года, когда тренер по плаванию Бруно Ноппонен и оператор Прийт Вехм стали первыми людьми, которые преодолели дистанцию 57 км между Финляндией и Эстонией, переплыв Финский залив.

В 2016 году он решил сделать большое дело на благо окружающей среды и высадил в Ида-Вирумаа рядом со своим домом более 3 тысяч дубков. У него была давняя мечта — вырастить дубовую аллею. В полной красе он ее уже не увидит, но будущее поколение — обязательно.

Прийт Вехм за годы карьеры работал оператором на общественном телерадиовещании ERR и на телеканале Kanal 2. Как оператор участвовал в различных документальных проектах, например, в создании фильма 2007 года ”Pronksöö: Vene mäss Tallinnas” ("Бронзовая ночь: русский бунт в Таллинне").