Таллинн подводит итоги года: в сфере образования и молодежной работы были сделаны крупные инвестиции

”Сфера образования и молодежной работы, как и прочие сферы, уже второй год подряд работает в экстраординарных условиях, однако я могу смело заявить, что наши учителя и молодежные работники с этим отлично справляются, — подчеркнул вице-мэр Вадим Белобровцев. — Мы полагались на опыт прошлого года и находили все новые способы организации повседневной работы. Школы справились и с неожиданными новыми задачами, как, например, проведение тестирования на коронавирус. Выражаю благодарность учителям, директорам, помощникам учителей, руководителям кружков по интересам и всем тем, кто в этих непростых условиях трудился с полной самоотдачей. Также я благодарю детей и учеников за адаптацию и выдержку, и надеюсь, что новый год принесет привычный уклад учебной работы”.

В столичных общеобразовательных школах 2020/21 учебный год был объявлен годом классного руководителя. Наполненный множеством мероприятий тематический год завершился 10 сентября торжественным приемом и концертом во дворе замка Маарьямяги. Таллиннский департамент образования на протяжении всего учебного года проводил конкурс лучших классных руководителей, на который было представлено 360 кандидатов. Титул ”Классный руководитель месяца” был присужден 15 учителям.

”Полученная от школ обратная связь показала, что дистанционное обучение еще больше повысило роль классного руководителя, а программа тематического года стала для них большой поддержкой в это непростое время”, — отметил Белобровцев.

Исходя из стратегии развития ”Таллинн 2035”, 2021/22 учебный год посвящен движению, здоровью и школьному спорту. Однако популяризация спортивного образа жизни нацелена не только на учеников.

В июне Таллинн запустил пилотный проект, в рамках которого до конца августа десять школьных стадионов были открыты для общественного пользования, что позволило предложить горожанам более широкие возможности для активного образа жизни.