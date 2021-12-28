Таллинн подводит итоги года: в сфере образования и молодежной работы были сделаны крупные инвестиции(3)
В сфере образования и молодежной работы в уходящем году были осуществлены крупные инвестиции, направленные на улучшение учебной среды, сообщает Таллинн. Реализовано множество важных проектов для детей и молодежи. Реновирован целый ряд школ, детских садов и школ по интересам. Помимо этого, семьи с двумя или более детьми, посещающими детский сад, получили освобождение от платы за место в детском саду начиная со второго ребенка.
”Сфера образования и молодежной работы, как и прочие сферы, уже второй год подряд работает в экстраординарных условиях, однако я могу смело заявить, что наши учителя и молодежные работники с этим отлично справляются, — подчеркнул вице-мэр Вадим Белобровцев. — Мы полагались на опыт прошлого года и находили все новые способы организации повседневной работы. Школы справились и с неожиданными новыми задачами, как, например, проведение тестирования на коронавирус. Выражаю благодарность учителям, директорам, помощникам учителей, руководителям кружков по интересам и всем тем, кто в этих непростых условиях трудился с полной самоотдачей. Также я благодарю детей и учеников за адаптацию и выдержку, и надеюсь, что новый год принесет привычный уклад учебной работы”.
В столичных общеобразовательных школах 2020/21 учебный год был объявлен годом классного руководителя. Наполненный множеством мероприятий тематический год завершился 10 сентября торжественным приемом и концертом во дворе замка Маарьямяги. Таллиннский департамент образования на протяжении всего учебного года проводил конкурс лучших классных руководителей, на который было представлено 360 кандидатов. Титул ”Классный руководитель месяца” был присужден 15 учителям.
”Полученная от школ обратная связь показала, что дистанционное обучение еще больше повысило роль классного руководителя, а программа тематического года стала для них большой поддержкой в это непростое время”, — отметил Белобровцев.
Исходя из стратегии развития ”Таллинн 2035”, 2021/22 учебный год посвящен движению, здоровью и школьному спорту. Однако популяризация спортивного образа жизни нацелена не только на учеников.
В июне Таллинн запустил пилотный проект, в рамках которого до конца августа десять школьных стадионов были открыты для общественного пользования, что позволило предложить горожанам более широкие возможности для активного образа жизни.
”В столь крупном масштабе мы впервые открыли школьные стадионы для общественности, и поскольку горожане хорошо восприняли этот проект, мы думаем над его продолжением и расширением в следующем году, — уточнил Белобровцев. — В уходящем году город инвестировал в молодежный спорт около 6 млн евро, поддержав тем самым участие в спортивной деятельности почти 22 900 молодых людей”.
Цель столичной молодежной работы — создание возможностей и условий для всестороннего развития личности. Помимо прочего, в этом году была возобновлена работа Молодежного собрания: в июне Таллиннское городское собрание приняло новое положение организации, а в ноябре 25 молодых людей были избраны в качестве представителей молодежи при городском собрании.
Прошедший впервые конкурс ”Таллиннский талант” был направлен на музыкально одаренных учеников столичных общеобразовательных школ и школ по интересам. В нем приняли участие около 300 музыкантов в возрасте 7-19 лет. На состоявшемся 29 августа в концертном зале ”Эстония” гала-концерте двадцать лучших конкурсантов были награждены стипендией в размере 1000 евро, чтобы ребята могли развивать свой талант и дальше.
Ученики восьмых классов столичных школ приняли участие в программе Gutsy Go, разработанной финскими специалистами в области образования и медиа. Программа призвана побудить молодых людей замечать то, что происходит вокруг и предлагать свои варианты решения проблем родного города. Школьники снимали свои действия на мобильные телефоны, а затем специалисты в области медиа помогли создать из этих видео документальный фильм.
В целях еще большей поддержки семей в уходящем году город изменил принципы освобождения от платы за место в детском саду. Если ранее от платы освобождались лишь малообеспеченные семьи, родители детей с особыми образовательными потребностями, а также семьи с тремя или более детьми, посещающими детский сад, то с этой осени семьи, в которых двое или более детей посещают детский сад, должны платить лишь за одного ребенка.
В сфере образования и молодежной работы 2021 год был ознаменован крупными инвестициями. В Таллинне 57 муниципальных общеобразовательных школ, из них примерно 93% к настоящему моменту прошли полную реновацию. В сентябре к работе в отремонтированных помещениях приступили Мустйыэская гимназия, Таллиннская гимназия Арте и Ласнамяэская основная школа. Здания Пиритаской экономической гимназии и Школы Меривялья обзавелись дополнительным этажом и современной системой вентиляции. В ноябре было завершено строительство спортивного комплекса Ныммеской гимназии — он откроется в январе. Были отремонтированы спортивные площадки Рахумяэской основной школы и Лиллекюлаской гимназии, а также стадион Таллиннской 53-й средней школы.
В начале 2021 года в районе Хааберсти был построен новый детский сад ”Накситралли”. Осенью завершилась комплексная реновация детских садов ”Ярвеотса” (Хааберсти) и Лаагна Руккилилль (Ласнамяэ), в январе откроется детский сад ”Лийвамяэ” (Кесклинн) и ”Рабарюблик” (Нымме).
Город сумел нарастить темпы реновации детских садов, невзирая на скачкообразный скачок цен на строительство: вместо прежних 2-3 млн евро теперь приходится считаться с расходами в объеме 4-5 млн евро на каждый объект. Работы по реновации проходят в детских садах ”Винди” (Кристийне), ”Рыымупеса” (Мустамяэ), ”Меривялья” (Пирита), ”Асундусе” (Ласнамяэ) и ”Келлуке” (Пыхья-Таллинн). Завершился тендер на строительство детского сада ”Маасикас” (Пыхья-Таллинн), работы начнутся в ближайшее время. Новые здания должны быть построены осенью 2022 года. Также проведены конкурсы на проектирование 23 детских садов, предусматривающие снос старого и строительство нового здания. В настоящий момент идет проектирование зданий пяти детских садов — ”Руккилилле” (Хааберсти), ”Кристийне” (Кристийне), ”Магдалеэна” (Кесклинн), а также ”Мяннику” и ”Мяннимудила” (Нымме).
Город также сфокусирован на улучшении учебной среды в школах по интересам. Этой осенью Коплиская школа по интересам переехала в новые просторные помещения общественного центра Пыхья-Таллинна. Завершается реновация Таллиннской музыкальной школы, здание будет открыто в феврале 2022 года. Началась комплексная реновация Мустамяэской школы по интересам (бывшего Мустамяэского дома детского творчества), которая должна завершиться в декабре 2022 года. Объявлен архитектурный конкурс центра по интересам ”Кулло” и разработан эскизный проект Таллиннской художественной школы. Молодежный центр Хааберсти приступил к работе в новых помещениях по адресу Ыйсмяэ теэ, 24, а в молодежном центре Пыхья-Таллинна был отремонтирован зал.