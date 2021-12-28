Университеты получат дополнительную поддержку от министерства для увеличения набора на программы подготовки учителей

По словам Лийны Керсна, министра образования и науки, дополнительные деньги будут использованы для создания 141 дополнительного места в университетах. "Предоставление дополнительных денег университетам — это один из способов решения проблемы обеспечения следующего поколения учителей и вспомогательных специалистов сейчас и в будущем", — пояснила министр Керсна. "Оба университета при поддержке дополнительного финансирования в следующем учебном году примут дополнительных студентов как в бакалавриате, так и в аспирантуре, и создадут возможности для уже работающих учителей получить дополнительную квалификацию или специализацию".

По словам министра, ситуация особенно критична в сфере подготовки преподавателей естественных и точных наук. "Из результатов опроса OSKA 2018 года мы уже знаем, что каждый четвертый учитель физики и каждый пятый учитель химии, географии, биологии и математики в школах Эстонии старше 60 лет", — пояснила министр. "Кроме того, из-за растущей нехватки учителей в наших школах увеличивается число работающих преподавателей без надлежащей квалификации, для которых необходимо создать гибкие пути обучения."

По словам министра, в школах также сохраняется потребность во вспомогательных специалистах, и создание дополнительных учебных мест поможет привлечь столь необходимых специалистов в школы и детские сады.

В соответствии с соглашением, министерство выделит университетам 1 480 000 евро на увеличение количества мест для подготовки учителей в 2022/23 учебном году. Дополнительные деньги позволят Таллиннскому университету принять дополнительно 64 студента, а Тартускому университету — 77, в том числе 28 студентов в Нарвский колледж.