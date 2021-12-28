Университеты получат дополнительную поддержку от министерства для увеличения набора на программы подготовки учителей
Министерство образования и науки подписало договор с Тартуским и Таллиннским университетами о выделении дополнительных средств для увеличения количества студентов, зачисленных на программы подготовки учителей в следующем учебном году.
По словам Лийны Керсна, министра образования и науки, дополнительные деньги будут использованы для создания 141 дополнительного места в университетах. "Предоставление дополнительных денег университетам — это один из способов решения проблемы обеспечения следующего поколения учителей и вспомогательных специалистов сейчас и в будущем", — пояснила министр Керсна. "Оба университета при поддержке дополнительного финансирования в следующем учебном году примут дополнительных студентов как в бакалавриате, так и в аспирантуре, и создадут возможности для уже работающих учителей получить дополнительную квалификацию или специализацию".
По словам министра, ситуация особенно критична в сфере подготовки преподавателей естественных и точных наук. "Из результатов опроса OSKA 2018 года мы уже знаем, что каждый четвертый учитель физики и каждый пятый учитель химии, географии, биологии и математики в школах Эстонии старше 60 лет", — пояснила министр. "Кроме того, из-за растущей нехватки учителей в наших школах увеличивается число работающих преподавателей без надлежащей квалификации, для которых необходимо создать гибкие пути обучения."
По словам министра, в школах также сохраняется потребность во вспомогательных специалистах, и создание дополнительных учебных мест поможет привлечь столь необходимых специалистов в школы и детские сады.
В соответствии с соглашением, министерство выделит университетам 1 480 000 евро на увеличение количества мест для подготовки учителей в 2022/23 учебном году. Дополнительные деньги позволят Таллиннскому университету принять дополнительно 64 студента, а Тартускому университету — 77, в том числе 28 студентов в Нарвский колледж.
Кроме того, университеты смогут принять 52 студента на следующие программы бакалавриата: языки и многоязычие в школах, дошкольный учитель в многоязычной языковой среде, преподавание естественных и точных наук в начальной школе, педагогика, специальная педагогика. Количество магистерских программ будет увеличено на 69 студентов по следующим программам: учитель математики, учитель естественных наук в средней школе, учитель языка в многоязычных школах, инклюзивное образование, образование для детей с особыми потребностями и логопедия. Кроме того, будет создано 20 мест для переподготовки уже квалифицированных учителей преподаванию математике.
По данным системы прогнозирования рабочей силы и квалификации OSKA, в Эстонии ежегодно требуется замена около 380 учителей общеобразовательных школ в связи с возрастом. Министерство образования и науки совместно с Тартуским и Таллиннским университетами создает Академию учителей, которая также направлена на поддержку следующего поколения учителей и вспомогательных специалистов.