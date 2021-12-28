28.12.2021, 15:45
Тревожный день в Ласнамяэ: охраннику магазина угрожали ножом, мужчине в гараже — похожим на оружие предметом(3)
Foto: Taavi Sepp
За минувшие сутки в Ласнамяэ полицию дважды вызывали в связи с угрозами в адрес людей, сообщает Пыхьяская префектура.
27 декабря полиции сообщили, что в гараже на улице Меэлику 31-летний мужчина угрожает похожим на оружие предметом 34-летнему мужчине. Полиция задержала правонарушителя. При проверке выяснилось, что речь идет о стартовом пистолете.
В тот же день в магазине на Линнамяэ теэ 34-летний мужчина угрожал ножом охраннику, 21-летнему молодому человеку. Полиция задержала угрожавшего.
По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела.