ЧП и криминал
28.12.2021, 15:45

Тревожный день в Ласнамяэ: охраннику магазина угрожали ножом, мужчине в гараже — похожим на оружие предметом

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Иллюстративное фото
Foto: Taavi Sepp

За минувшие сутки в Ласнамяэ полицию дважды вызывали в связи с угрозами в адрес людей, сообщает Пыхьяская префектура.

27 декабря полиции сообщили, что в гараже на улице Меэлику 31-летний мужчина угрожает похожим на оружие предметом 34-летнему мужчине. Полиция задержала правонарушителя. При проверке выяснилось, что речь идет о стартовом пистолете.

В тот же день в магазине на Линнамяэ теэ 34-летний мужчина угрожал ножом охраннику, 21-летнему молодому человеку. Полиция задержала угрожавшего.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела.

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